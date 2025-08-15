«بيبي شارك» ليست مسروقة من أميركا

رفضت المحكمة العليا الكورية الجنوبية، أمس، دعوى ضرر بقيمة 30 مليون وون (21 ألفاً و٦٠٠ دولار)، أقامها ملحن أميركي اتهم فيها شركة كورية جنوبية، تقدم محتوى للأطفال، بالسرقة الأدبية لنسخته من أغنية «بيبي شارك»، لتنتهي بذلك معركة قانونية استمرت ستة أعوام.

وقضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بأن أغنية الأطفال الشهيرة ليست مسروقة، مؤيدة بذلك قرار محكمة ابتدائية كانت قد ردّت الدعوى المرفوعة من جانب ملحّن أميركي.

وأيّدت المحكمة العليا حكم محكمة أقل درجة يعود لعامَي 2021 و2023، خلص إلى عدم وجود دليل كافٍ يثبت أن شركة «بينك فونغ» انتهكت حقوق الملكية الفكرية للملحن جوناثان رايت، وكان رايت، الذي يعرف باسم جوني أونلي، قد سجل نسخته من الأغنية عام 2011، قبل أربعة أعوام من صدور أغنية شركة «بينك فونغ»، لكن الأغنيتين اعتمدنا على لحن تقليدي مشهور منذ أعوام في المعسكرات الصيفية للأطفال في الولايات المتحدة.

وقضت المحاكم بأن نسخة رايت لا تختلف كثيراً عن اللحن الأصلي، بحيث تصبح عملاً إبداعياً أصلياً يحق له أن يخضع لحماية الملكية الفكرية، كما أن أغنية «بينك فونج» مختلفة بصورة واضحة عن نسخة رايت.

وفي مقابلة مع قناة «سي بي سي» الكندية عام 2019، أكّد أونلي أنه ابتكر نسخة مناسبة للأطفال الصغار من أغنية «بيبي شارك» عام 2011، مستوحاة من أغنية عن هجوم سمكة قرش، وقال آنذاك: «كنت أول من أعاد كتابة الأغنية، أتعلمون؟ ونسخة (بينك فونغ) تُشبهها تماماً».