حظر لعبة «روبلوكس» في قطر

ذكرت وسائل إعلامية قطرية، أن السلطات حظرت لعبة «روبلوكس» (Roblox) الشهيرة في البلاد، استجابة للمطالب الشعبية بمنعها لما تشكله من خطر على الأطفال.

ونقلت جريدة «الشرق» القطرية عن عدد من مستخدمي اللعبة قولهم إن «روبلوكس» وغيرها من المنصات التفاعلية لم تعد مجرد ألعاب، بل تحولت إلى مجتمعات رقمية مفتوحة يعيش فيها الأطفال تجارب حقيقية، يتواصلون، يتأثرون، ويتشكّلون نفسيًا وسلوكيًا داخلها.

وأضافوا: «هذه المنصات تتيح لأي شخص من أي مكان في العالم الدخول والتفاعل مع طفل لا يملك من أدوات الحماية سوى براءته، وهذا ما يجعلها ساحة خصبة للتلاعب، الاستغلال، وأحيانًا التوجيه نحو سلوكيات مدمّرة».

وتابعوا: «إن الخطورة هنا لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في غياب الرقابة وغياب التوعية الرقمية داخل البيوت والمدارس»، محذرين من أن هذا «اللعب قد يتحول في أي لحظة إلى كارثة حقيقية، وأن الشخص الذي يتحدث إلى ابنك داخل اللعبة قد لا يكون طفلًا آخر، بل شخصًا بالغًا يتقن التمويه والاختراق النفسي».

من جهتهم، أكد عدد من أولياء الأمور أن أبناءهم أصبحوا لا يستطيعون الدخول على اللعبة، مما يعني أن الحظر دخل حيز التنفيذ.