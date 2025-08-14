بلدة جزائرية تفرض غرامة على حفلات الزواج بعد الساعة السابعة

فرضت بلدة جزائرية غرامة مالية على حفلات الزفاف التي تنظم بعد الساعة السابعة مساء، ما أثار جدلاً واسعا بين الجزائريين.

ويقضي مرسوم أصدرته بلدية غرداية، بـدفع رسم بقيمة 800 دينار جزائري لكل من يرغب بإقامة الحفلات والأفراح، بما في ذلك حفلات الزواج، بغض النظر عن استخدام الموسيقى حيث يتم تحصيل 800 دينار (3 دولارات) إذا استمرت الاحتفالات حتى الساعة السابعة مساء، و1500 دينار (6 دولارات) إذا امتدت إلى ما بعد ذلك.

وأثار القرار موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون خطوة غريبة، تهدف للجباية وجمع الأموال. وعَلَق أحد المواطنين على حسابه في فيسبوك "يحاولون حرمان الجزائري حتى من الفرح".

في حين رأى آخرون أن البلدية قامت بمسؤولياتها فهي تضطر أحيانا إلى تحويل حركة المرور بسبب بعض الحفلات التي تعرقل حركة السير في الشوارع العامة.

من جهتها، قالت بلدية غرداية، أن "القرار يهدف إلى المساهمة في تنظيم المناسبات وليس الهدف منه جمع الأموال مثلما أشير إليه". وأضافت " المبلغ رمزي، فمن الذي سيعجز عن دفع 1500 دينار، بينما ينفق عشرات أضعاف المبلغ على العرس".

وتعدّ حفلات الزواج في الجزائر عادة مقدسة، فرغم تكاليفها المرتفعة تتمسك الأكثرية من الناس بإقامتها حتى لو اضطرت للاقتراض.