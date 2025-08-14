رجل يعيش في البحر منذ 25 عامًا .. ولا ينوي العودة للأرض

تخلى ماريو سالسيدو عن الحياة على البر منذ ما يقرب من 25 عامًا وحجز المواطن الكوبي، الذي انتقل إلى ميامي مع عائلته في الستينيات، رحلة بحرية ثم وقع في حب الحركة الدائمة، لدرجة أنه بات من المميزين بلقبه الخاص على متن الباخرة السياحية.

ويُعرف الرجل الآن باسم "سوبر ماريو" من قبل طاقم السفن التي يعيش عليها، وقد أكمل مؤخرًا رحلته البحرية رقم 1000 مع رويال كاريبيان على متن سفينة "إكسبلورر أوف ذا سيز" التي تحمل 3286 راكبًا.

وعلى الرغم من امتلاكه شقة في ميامي، إلا أن ماريو يقضي وقتًا قصيرًا هناك، حوالي 15 يومًا على اليابسة فقط، فقد عاش فعليًا بدوام كامل على متن سفينة سياحية لأكثر من 20 عامًا، ويعترف بأنه يجد صعوبة في السير في خط مستقيم لأنه "فقد رباطة جأشه".

وسبق أن صرّح لمجلة كوندي ناست ترافيلر: "عندما بلغتُ الخامسة والأربعين، أردتُ أن أبدأ فصلًا جديدًا في حياتي بالسفر حول العالم - كانت تلك رؤيتي".

وبعد تجربة عدة خطوط مختلفة، حجز ماريو رحلة على متن سفينة "فوياجر أوف ذا سيز" التابعة لشركة رويال كاريبيان عام 2000، ولم يسافر على متن أي سفينة أخرى منذ ذلك الحين. وكشف قائلًا: "لا شيء يمكن أن يغريني بالتخلي عنهم، لأنني أُعامل معاملة الملوك". هو الآن العضو الأعلى رتبةً في جمعية رويال كاريبيان للتاج والمرساة، بعد أن أصبح أول سائح بحري يتجاوز 10,000 نقطة في عام 2022.

وأثناء رسوّ السفن في الميناء، يُفضّل "الغوص" على اليابسة، كما يستمتع بالرقص ومشاهدة مباريات كرة السلة وكرة القدم وفقا لصحيفة "مترو". وفي عام 2019، كشف ماريو لمُنشئة محتوى الرحلات البحرية آلانا زينغانو عن تكلفة المعيشة الدائمة على متن رحلة بحرية. فبين الأجرة والكابينة والضرائب والإكراميات، أوضح ماريو أنه يميل إلى إنفاق حوالي 185 دولارًا يوميًا على "الأساسيات" أثناء الرحلة البحرية - أي مع عدم تناول الكحول أو الرحلات أو الوصول إلى الإنترنت. ثم كشف أن ميزانيته السنوية تبلغ 72,093 دولارًا للمقصورة الداخلية.

ويرتفع هذا الرقم إلى 101,258 دولارًا للمقصورة ذات الشرفة، أو 136,000 دولار لجناح جونيور، وفقًا لماريو.

وبعد 1000 رحلة بحرية، خاض ماريو بعض التجارب التي لا تُنسى منها رحلة "إخلاء الإعصار" في سبتمبر 2017. كما أن المرة الوحيدة التي لم يقم فيها ماريو برحلة بحرية لمعظم العام خلال العشرين عامًا الماضية كانت عندما أغلقت صناعة الرحلات البحرية في ذروة جائحة كوفيد.