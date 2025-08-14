30 حالة يومياً في بريطانيا .. 6 أعراض تحذرك من سرطان البنكرياس

يعد سرطان البنكرياس خامس أكثر الأنواع فتكا بالإنسان، وفي بريطانيا مثلاً يصاب حوالي 10800 شخص بسرطان البنكرياس في البلاد كل عام، أي بمعدل 30 حالة يوميا، وتشير صحيفة "إندبندنت" البريطانية إلى 6 علامات محتملة قد تشير لأعراض مبكرة للإصابة بسرطان البنكرياس وهي:

آلام البطن أو الظهر

قالت هيذر أرشبولد، مديرة معلومات الصحة والأبحاث في مؤسسة مكافحة سرطان البنكرياس، إن الشعور بألم البطن أو الظهر علامة تحذيرية، "خاصة إذا كان الانزعاج خفيفا ويتفاقم مع مرور الوقت".

وأضافت: "أن آلام المعدة والظهر هي ما يدفع المرضى عادة إلى قسم الطوارئ، ويحدث ألم الظهر عادة عندما ينتشر الورم خارج البنكرياس ويضغط على العمود الفقري".

فقدان الوزن غير المبرر

كما هو الحال مع العديد من أنواع السرطان، يعد فقدان الوزن دون بذل أي جهد مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس.

اليرقان

وأوضحت آرشبولد: "اليرقان هو اصفرار الجلد وبياض العينين. لا يظهر اليرقان بنفس الطريقة لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة. لذلك نطلب دائما من الناس النظر إلى بياض عيونهم".



الانخفاض المستمر والمفاجئ للطاقة

لا يتعلق الأمر بشعور بالإرهاق لبضعة أيام بعد أسبوع مزدحم أو نوم غير جيد لليلة واحدة، بل هو "التعب المستمر بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه"، وفقا لما ذكرته آرشبولد.

تغيرات في لون الفضلات والبول

يوصي الطبيب بالانتباه إلى لوني الفضلات والبول، وعند ملاحظة أي تغير ملحوظ خارج عن المألوف ينصح بالتوجه لرؤية الطبيب.

عسر الهضم

وأوضحت أرشبولد، أن عسر الهضم قد يعالج فقط باستخدام بعض الأدوية التي تصرف من دون وصفة طبية، ولكن إذا لم يتحسن عسر الهضم باستخدام الأدوية المعتادة، ينصح بزيارة الطبيب.