بسبب أحداث الساحل الشمالي .. راغب علامة يخضع للتحقيق في مصر

شارك الفنان اللبناني راغب علامة في جلسة تحقيق أول من أمس، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية المصرية، بعد الأزمة التي حدثت مؤخراً خلال حفل أحياه بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مرسى مطروح.

وحضر علامة برفقة شقيقه ومدير أعماله، وكان في استقباله الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، الذين رحبوا به قبل بدء الجلسة.

وعقد مصطفى كامل مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء التحقيق مع الفنان اللبناني قال خلاله إنه يعبر عن بالغ تقديره واعتزازه براغب علامة، ويثمن احترامه للنقابة وحضوره إلى مقرها.

من جانبه قال راغب علامة خلال المؤتمر إن نقابة الموسيقيين هي بيته، وإن رئيس النقابة وزملاءه فيها هم عائلته وإنه يقدرهم، مضيفاً أنه تربى على الفن المصري، ولديه لهذا البلد حب كبير وذكريات جميلة، وحقق فيه الكثير من النجاحات.

وتحدث علامة عن أزمة حفله بالساحل الشمالي حيث أكد أن صعود الجمهور على المسرح هو أمر يزعجه، لكنه لم يعتد أن يحرج أحداً أو يطلب منه النزول من على المسرح.

وأوضح أن ما حدث في الحفل كان مسؤولية الجهة المنظمة، التي من مهمتها تأمين المسرح وعدم السماح لأحد بالصعود إليه.

ولم يكشف مصطفى كامل خلال المؤتمر عن نتيجة التحقيق أو القرار الذي اتخذته النقابة تجاه راغب علامة، فيما أكد آخرون أن الأزمة قد انتهت بمجرد زيارة الفنان إلى النقابة.

يذكر أن الفنان راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائي بمنطقة الساحل الشمالي يوم الاثنين المقبل، إلا أنه لم يحصل على تصريح بإقامة الحفل بسبب أزمته الأخيرة، لذلك سارع بزيارة نقابة الموسيقيين لحل الأزمة.

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، قد أصدر قراراً بمنع الفنان اللبناني من الغناء في مصر وإحالته للتحقيق بالنقابة بسبب بعض الحوادث التي وقعت خلال حفله الماضي بالساحل الشمالي.