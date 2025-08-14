بقيمة 1.4 مليون دولار .. صيني يُهرّب 850 سلحفاة مٌدَّعياً أنها ألعاب

أقرّ رجل صيني أمام محكمة جزائية أمريكية بذنبه في تصدير نحو 850 سلحفاة محمية، ملفوفة في جوارب، ومُصنّفة زوراً على أنها ألعاب.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية صدّر وي تشيانغ لين إلى هونغ كونغ أكثر من 200 طرد تحتوي على السلاحف، وذلك بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2024.

وأضافت السلطات أن الصناديق المعبأة بالسلاحف وُصفت بأنها "تحتوي على ألعاب حيوانات بلاستيكية"، من بين أشياء أخرى. وكان لين يشحن في المقام الأول سلاحف الصندوق الشرقية وسلاحف الصندوق ثلاثية الأصابع. وكلا النوعين من السلاحف موطنهما الأصلي الولايات المتحدة، وتحظى بتقدير كبير من بعض مُلّاك الحيوانات الأليفة. وتتميز هذه السلاحف بعلامات فريدة، وتُعتبر رمزاً للمكانة الاجتماعية في الصين، حيث غالباً ما تُربى كحيوانات أليفة.

وقدّرت السلطات الأمريكية أن القيمة السوقية الإجمالية لسلاحف لين التي تم ضبطها بلغت 1.4 مليون دولار أمريكي، وقد أُلقي القبض عليه عندما اعترضت سلطات إنفاذ القانون هذه الحيوانات خلال إحدى عمليات التفتيش الحدودية. ولا يُسمح بتجارة السلاحف إلا بتصاريح تصدير أو شهادات إعادة تصدير. كما تُصنّف سلحفاة الصندوق الشرقية ضمن الأنواع المعرضة للخطر من قِبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وإلى جانب السلاحف، قام لين أيضًا بتصدير 11 طردًا آخر مليئًا بالزواحف، بما في ذلك الثعابين السامة، وفقًا لما نقلته " بي بي سي" عن وزارة العدل. ويواجه لين، الذي من المقرر أن يُحكم عليه في 23 ديسمبر، عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنًا. وفي مارس، حُكم على مواطن صيني آخر بالسجن 30 شهرًا لتهريبه أكثر من 2000 سلحفاة صندوق شرقية.

وكان تم لف الحيوانات في جوارب ووضعها في صناديق، كُتب عليها أنها تحتوي على لوز وكعكات شوكولاتة. وقدّرت السلطات الأمريكية في ذلك الوقت أن سعر بيع كل سلحفاة كان 2000 دولار أمريكي.