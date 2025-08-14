في حضرة 15 ألف فراشة

تُعدّ حديقة الفراشات في دبي أكبر حديقة مغطاة للفراشات في العالم، وتحتضن ما يزيد على 15 ألف فراشة، من عشرات الأنواع التي جُلبت من مختلف أنحاء العالم، وصُممت الحديقة على شكل قباب مكيفة، تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة الفراشات في أجواء طبيعية طوال العام، مع مسارات مخصّصة للتجول وسط النباتات والزهور التي تشكل بيئة مثالية لهذه الكائنات الرقيقة.

وإلى جانب جمالها البصري، توفر الحديقة تجربة تعليمية تفاعلية، إذ يمكن للزوار التعرف إلى دورة حياة الفراشات، ومراحل تحوّلها من الشرنقة إلى الحشرة الكاملة، إضافة إلى قاعات عرض أفلام ووثائق مصوّرة عن عالم الفراشات، كما تضم متحفاً صغيراً يُعرِّف بأندر الأنواع ومجسّمات فنية مصنوعة من الفراشات المحنطة.

وتحولت حديقة الفراشات منذ افتتاحها إلى محطة جذب سياحي بارزة للعائلات ومحبي الطبيعة في دبي، حيث تجمع بين المتعة والمعرفة في آن واحد، وتعكس رؤية الإمارة في إنشاء وجهات سياحية مبتكرة تُعنى بالجمال والبيئة.