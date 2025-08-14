أجواء الصيف مستمرة وبقوة، حيث تقدم وجهات في دبي تجارب مميزة خلال موسم العودة إلى المدارس، وتحتضن كل من «ذا جرين بلانيت دبي» وحديقة «وايلد وادي المائية» تجارب حافلة بالتشويق خلال الأيام الأخيرة، قبل بداية العام الدراسي الجديد، وعروضاً خاصة تجمع بين الترفيه والمغامرة والاستكشاف.

وتستقبل حديقة «وايلد وادي المائية» ضيوفها من 16 حتى 31 أغسطس في أجواء احتفالية صيفية، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الثامنة، لتمنحهم فرصة الاستمتاع بأكثر من 30 لعبة ومعلم مائي تتنوع بين المنزلقات السريعة مثل جميرا سكيرا، والجولات الهادئة في رحلة جحا، والمناطق التفاعلية المخصصة للألعاب المائية مثل الدهو وبحيرة جحا، لتشكل تجربة متكاملة لختام صيفي بأسلوب مميز.

كما سيحظى عشاق الطبيعة بفرصة مثالية خلال موسم العودة للمدارس، حيث يفتح «ذا جرين بلانيت دبي» أبوابه للمقيمين في الدولة من 20 حتى 31 أغسطس بأسعار تذاكر مخفضة بقيمة 129 درهماً بدلاً من 139 درهماً، ويقدم للضيوف رحلة في قلب الغابة المطيرة داخل القبة البيولوجية التي نالت أخيراً تصنيف «أفضل النشاطات» على تريب أدفايزر، حيث تحتضن أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات، من الكسلان والأفاعي إلى الطوقان والتامارين، لتمنح ضيوف الوجهة فرصة لاستكشاف أسرار الطبيعة في أجواء تعليمية نابضة بالحياة.

وتتصدر المغامرات في حديقة «وايلد وادي المائية»، وفعاليات اللقاء والترحيب مع الكائنات النادرة، واستكشاف البيئات الاستوائية في «ذا جرين بلانيت دبي»، ليبقى الصيف حاضراً في الذاكرة حتى بعد قرع أجراس المدارس.