كتابة سرّية لنساء في الصين تلقى رواجاً من جديد

داخل مشغل في مقاطعة هونان بوسط الصين، تستخدم إحدى المعلّمات فرشاة حبر بلطف لتخطّ بها حروف كتابة سرّية، اخترعتها نساء قبل قرون.

نشأت الـ«نوشو»، التي تعني حرفياً «كتابة النساء»، قبل نحو 400 عام، في وقت كانت النساء محرومات من التعليم، وبالتالي من الكتابة، وبفضل الـ«نوشو» تمكنت النساء من التواصل مع بعضهنّ بعضاً من خلال الرسائل والأغاني وحتى التطريز.

توارثت نساء مقاطعة جيانغيونغ الـ«نوشو» جيلاً بعد آخر، وتعاود هذه الكتابة اكتساب شعبية حالياً في مختلف أنحاء الصين، باعتبارها رمزاً للقوة الأنثوية.

توضح بان شينغ ون، وهي طالبة تبلغ 21 عاماً، أن الـ«نوشو» تتيح للنساء التواصل بأمان، وتقول: «يمكننا التعبير عن أفكارنا، والتحدث عن أي شيء».

بالمقارنة مع الحروف الصينية، تُعدّ كلمات الـ«نوشو» صوتية، ومربعة بشكل أقل، وأرفع، وتشبه أوراق الشجر، وعبر تطبيق «شياوهونغشو» الصيني، المشابه لـ«إنستغرام»، حققت المنشورات التي تحمل وسم «نوشو» 72 مليون مشاهدة.