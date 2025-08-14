اكتشاف متحجرة حوت من عصر ما قبل التاريخ

اكتشف علماء أستراليون متحجرة حوت حاد الأسنان، وهو حيوان مفترس كان يجوب البحار قبل 26 مليون سنة.

وأعادت متاحف فيكتوريا في ملبورن تكوين هذا النوع استناداً إلى متحجرة جمجمة، كانت لاتزال محفوظة بشكل جيد، عندما عُثر عليها عام 2019 في مقاطعة سيرف كوست، جنوب غرب المدينة.

وتوصل العلماء إلى أنه «حيوان مفترس سريع الحركة وحاد الأسنان» بحجم الدولفين تقريباً، ويتمتع بشراهة كبيرة وعدائية شديدة تجاه بقية الأنواع، وقال الباحث، رويريد دنكان، إنه «في الأساس حوت صغير له عينان كبيرتان، وفم مملوء بأسنان حادة كالشفرة».