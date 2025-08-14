ماسك يتهم «أبل» بتفضيل «أوبن إيه آي»

اتهم إيلون ماسك «أبل» بتفضيل «أوبن إيه آي» ومساعدها للذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في متجر التطبيقات التابع لها App Store، مهدداً الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وكتب الملياردير على صفحته عبر منصة «إكس»: «تتصرف (أبل) بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير (أوبن إيه آي) الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة»، وأضاف أن شركته «إكس إيه آي»، التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي (غروك)، ستتخذ «إجراء قانونياً على الفور»، وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلاً حاداً على «إكس»، بين مديري «إكس إيه آي»، ومدير «أوبن إيه آي»، سام ألتمان.