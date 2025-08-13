فرحة لقاء «دانة» و«مدهش»

زهرة صغيرة تبدي فرحتها على طريقتها، بلقاء الشخصيتين المحبوبتين في دبي، وذلك بين جنبات «عالم مدهش»، إحدى أكبر وجهات الترفيه الداخلية في المنطقة، والوجهة المفضّلة للعائلات التي تجمع بين الترفيه والتعليم في مركز دبي التجاري العالمي، إذ ترفع الصبية أصابعها المزينة بالحناء، وتشير بعلامتَي نصر، واحدة موجهة إلى «دانة» والأخرى إلى «مدهش»، في تحية إلى تلك الأجواء المبهجة التي ينشرانها بمجرد ظهورهما في أي مكان، خصوصاً في حيزهما الأجمل: «عالم مدهش».