تايلور سويفت تكشف عن ألبومها الجديد

أعلنت نجمة موسيقى البوب، تايلور سويفت، أول من أمس، عن ألبومها الـ12 المسجل داخل استوديو، وهو بعنوان «ذا لايف أوف إيه شو جيرل»، وكشفت سويفت، الحاصلة على 14 جائزة «غرامي»، تتضمن فوزاً غير مسبوق بأربع جوائز بألبوم العام، عن الألبوم في برنامج حواري على الإنترنت (بودكاست)، مع صديقها نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلس، وشقيقه جيسون كيلس، وقالت سويفت، وهي تحمل نسخة غير واضحة من غلاف الألبوم، في مقطع من بودكاست «نيو هايتس» على «إنستغرام»: «هذا ألبومي الجديد كلياً»، وحطّمت جولة سويفت «ذي إيراس تور» (جولة العصور) الأرقام القياسية، بعد تحقيقها إيرادات تجاوزت مليار دولار.