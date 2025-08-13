نفحة أخيرة من مرح الصيف في دبي.. قبل نهاية العطلة

مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، تنطلق أجواء المتعة من جديد في «دبي باركس آند ريزورتس»، حتى السابع من سبتمبر المقبل، إذ يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة «العودة إلى المدرسة، العودة إلى المرح»، التي تقدم لهم فرصة لاختتام الصيف بمجموعة كبيرة من المغامرات الداخلية، والعروض العائلية، والنشاطات المستوحاة من أجواء الاستعداد للمدرسة في «موشنغيت دبي» و«ريفرلاند دبي» و«ريال مدريد ورلد»، و«ليغولاند دبي».

وتتحول تجربة التسوّق للعودة إلى المدرسة هذا العام إلى مغامرة حافلة بالبهجة، مع مجموعة من الخصومات الخاصة على تشكيلة مختارة من المنتجات المدرسية في «موشنغيت دبي» وحديقة «ليغولاند دبي» الترفيهية و«ريال مدريد ورلد»، حيث يمكن للعائلات شراء الحقائب والمستلزمات المدرسية المبتكرة التي تحمل صور شخصياتهم المفضلة وسط الأفعوانيات وصالات الألعاب واللقاءات مع الشخصيات المحبوبة، لأن التسوّق يكون أمتع عندما يأتي مشبعاً بالتشويق.

وتنطلق المغامرة من «ريفرلاند دبي»، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 25 درهماً فقط عبر الإنترنت أو 30 درهماً عند البوابة، لتجربة تتجاوز مجرد كونها نزهة في ممشى جميل، إذ تتحول المنطقة إلى مساحة ترفيهية نابضة تناسب جميع الأعمار، ويمكن للصغار استكشاف منطقة «نيون جالاكسي»، أو خوض تجربة «بيربلكس سيتي»، المغامرة التفاعلية التي تجمع بين الضوء والصوت بأسلوب غامر، وتضم هذه التجربة ثماني غرف تفاعلية مبهرة، مثل «قصر الأعماق»، و«الغابة المسحورة»، و«شجرة الصفصاف المتوهّجة» في قلب المغامرة، حيث تتفاعل جميع الغرف مع الحركة والصوت.

وبين جولة وأخرى، يمكن للضيوف الاستراحة وتذوق أشهى المأكولات في وجهات الضيافة بـ«ريفرلاند دبي»، وسط أجواء مستوحاة من عصور الديناصورات في «تي-ريكس»، أو مع نكهات إيطالية أصيلة في «فيفا ريستورانت»، أو مع أجواء أيرلندية دافئة في «ذا كيج»، لتكون كل استراحة تجربة لا تنسى بحد ذاتها.

أما في «موشنغيت دبي»، فتبدأ المغامرة على طريقة هوليوود، حيث يمكن للعائلات التحليق في سماء الإثارة مع «مدغشقر: المطاردة المجنونة» التي تعد من أسرع الأفعوانيات في المنطقة، أو خوض مغامرة بتقنية 4D مع «كونغ فو باندا: العظمة لا تتوقف» برفقة «بو»، أما عشاق الأساطير، فبإمكانهم التحليق مع «حازوقة» و«أبوسن» في رحلة طائرة عبر جزر التنانين المذهلة في «دراجون جلايدرز»، ومع عروض التسوّق الحصرية بمناسبة العودة إلى المدرسة، تتحوّل هذه الزيارة إلى ختامٍ مثالي لعطلة الصيف.

كما يقدم متنزه «ريال مدريد ورلد» لعشاق الكرة عالماً ترفيهياً مستوحى بالكامل من فريق الأحلام، وتتيح منطقة «تحدي ريال» للعائلات خوض تحديات رياضية وألعاب أركيد وتجارب رقمية تحفّز المنافسة، أما في «تجربة لقاء النجوم»، فبإمكان الزوار التقاط صور تذكارية مع مجسّمات بالحجم الطبيعي لأساطير كرة القدم داخل معرض رقمي زاخر باللحظات التاريخية.

ومع أكثر من 60 لعبة وعرضاً وتجربة تفاعلية في «ليغولاند دبي»، يمكن للأطفال البناء والاستكشاف والإبداع، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

