دبي تشارك في «غيمز كوم» الأكبر عالمياً.. بجناح وجيل من المبدعين

تشارك دبي عبر «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، والجهات الحكومية الشريكة له، بأول جناح حكومي من منطقة الشرق الأوسط في معرض «غيمز كوم»، الأكبر من نوعه عالمياً للألعاب الإلكترونية، الذي يقام بمدينة كولن في ألمانيا، في الفترة من 20 إلى 24 الجاري، لتسليط الضوء على المواهب الواعدة والبيئة المتكاملة والتسهيلات المتميّزة التي توفرها دبي لمصممي الألعاب الإلكترونية ومطوريها وروّاد أعمالها وكبرى شركات إنتاجها، سعياً منها لتكون ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033.

ويهدف «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل»، من خلال مشاركته في هذه الفعالية الدولية الأبرز في هذا القطاع المتنامي باستمرار، إلى تعريف جمهورها العالمي بالمزايا النوعية للمنظومة الحيوية التي توفرها دبي للمبدعين والمبتكرين وأصحاب المشروعات الناشئة والاستوديوهات التصميمية والشركات المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، إذ تضم أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بهذا القطاع.

ويوجد في جناح «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» في «غيمز كوم» ثلاث جهات حكومية شريكة في المنظومة الحيوية لهذا القطاع، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهي: مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ومركز دبي للسلع المتعددة.

وكان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» في نوفمبر 2023، لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، والإسهام بنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2033.

مركز رائد

وأكّدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة دبي بجناح حكومي في معرض «غيمز كوم» العالمي تُرسّخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية والرقمية، وتسهم في تمكين ونمو قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يُعدّ اليوم أحد أبرز المحركات الحيوية للاقتصاد الإبداعي.

وقالت سموّها: «تُواصل دبي تعزيز تنافسيتها من خلال تركيزها على الابتكار واستكشاف الفرص المستقبلية، وتُبرز مشاركتها في هذا الحدث قوة منظومتها التي تجمع بين الابتكار والتعليم والتقنيات المتقدمة ودعم المواهب، كما تعكس قدرتها على التميّز في مجال الإبداع الرقمي، وتسهم في تعزيز حضورها على خريطة الفعاليات الدولية الكبرى وبناء شراكات جديدة، ما يحقّق تطلّعاتنا لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033».

وأشارت سموّها إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية يُعدّ مجالاً واعداً لريادة الأعمال الإبداعية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتابعت: «من خلال دعم هذا القطاع، نعمل على تمكين جيل جديد من المبدعين وروّاد الأعمال، وتوفير المنصات التي تساعدهم على تحويل شغفهم بالألعاب الإلكترونية إلى مشاريع مبتكرة ذات تأثير عالمي، ما يعزز تنافسية اقتصادنا الإبداعي ويفتح آفاقاً جديدة للنمو».

شراكات دولية

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، إن مشاركة دبي للمرة الأولى بجناح حكومي في معرض «غيمز كوم» العالمي خطوة استراتيجية تُرسّخ حضور دبي على خريطة صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية، وتُسلّط الضوء على البيئة المتكاملة التي طوّرتها الإمارة، لدعم نمو هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، الذي تشرف عليه المؤسسة، يهدف من خلال هذه المشاركة إلى بناء شراكات دولية، واستقطاب المواهب والشركات الناشئة والروّاد من مختلف أنحاء العالم، والترويج للفرص النوعية والمزايا التنافسية التي توفرها دبي في هذا المجال، مؤكداً أن التواجد في هذا الحدث العالمي يعكس التزام دبي بفتح آفاق جديدة أمام المبدعين، وتسريع نمو اقتصادها الرقمي القائم على المعرفة والتقنيات الإبداعية.

من جانبها، قالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، إن «قطاع الألعاب الإلكترونية يُمثّل إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي الأساسية، ويُعدّ من أبرز مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية وأكثرها نمواً وابتكاراً، لما يتميّز به من قدرة على استقطاب المواهب، وتوفير فرص اقتصادية جديدة».

وأشارت إلى حرص الهيئة عبر مشروعاتها المتنوعة على دعم هذا القطاع عبر تحفيز الشباب وأصحاب المواهب على تطوير مهاراتهم في هذا المجال، وتوسيع مشاركاتهم فيه، وإلهامهم لاستكشاف الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، الذي يعكس اهتمامات الجيل الجديد وشغفهم بالتقنيات والابتكار، بما يدعم رؤى دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

بينما قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، أحمد بن سليم: «باعتباره أكبر تجمع عالمي لصناعة ألعاب الكمبيوتر والفيديو، يوفر معرض (غيمز كوم) منصة نوعية مهمة، لتسليط الضوء على القدرات المتنامية والميزات النسبية التي تتمتع بها دبي في هذا المجال سريع النمو، بينما تواصل الإمارة تحقيق طموحها بأن تصبح أحد أفضل 10 مراكز عالمية لصناعة الألعاب بحلول عام 2033».

وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة يضم حالياً أكثر من 140 شركة ألعاب، تُمثّل 40% من قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي، مدعومة بمركز الألعاب المتخصص الذي يندرج ضمن منظومة أوسع، تشمل التكنولوجيا و(الويب 3)، وتضم أكثر من 3200 عضو، وبفضل سهولة الوصول إلى التمويل، وحلول الترخيص، والشراكات مع روّاد الصناعة، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة البنية التحتية والاتصال اللازمين لمساعدة شركات الألعاب العالمية على التوسع في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من دبي.

ومنذ تدشين «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر 2023، شهدت دبي تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بزيادة 16.6% خلال فترة قياسية.

ومن بين مجموع الشركات التي تضمها دبي في قطاع الألعاب الإلكترونية والمجالات المرتبطة به التي تتجاوز 350 شركة، تتخصص 260 شركة منها، أي 74%، في تطوير الألعاب الإلكترونية، كما تتخذ 67% من تلك الشركات من دبي مقراً رئيساً لها وتُشكّل كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.

الحدث الأهم

يُعدّ «غيمز كوم» أكبر وأهم حدث عالمي لألعاب الكمبيوتر والفيديو، وملتقى مجتمع الألعاب الدولي وقطاع الألعاب حضورياً ورقمياً، ومن المتوقع أن يجذب «غيمز كوم 2025»، الذي تستضيفه مدينة كولن الألمانية، في الفترة من 20 إلى 24 الجاري، حضوراً قياسياً، بعد أن سجّلت نسخته المخصصة لأميركا اللاتينية «غيمز كوم لاتام»، في مايو الماضي، حضور أكثر من 130 ألف زائر و3000 خبير ومتخصص، ومشاركة أكثر من 200 ناشر للألعاب الإلكترونية.

. 3 جهات حكومية توجد في جناح «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033».

. 20 الجاري ينطلق المعرض في مدينة كولن الألمانية، ويستمر خمسة أيام.

لطيفة بنت محمد:

. مشاركة دبي في الحدث تبرز قوة منظومتها التي تجمع بين الابتكار والتقنيات المتقدمة ودعم المواهب.