دراسة: الدلافين والحيتان غالباً ما تلتقي بصورة ودية

خلصت دراسة نشرها باحثون بجامعة جريفيث في أستراليا، أمس، إلى أن الحيتان والدلافين غالباً ما تلتقي بصورة ودية ومرحة.

وفي الدراسة، بقيادة الباحث في شؤون الحيتان، أولاف مينيك، من برنامج الحيتان والمناخ، تم تحليل 199 لقاء بين 19 فصيلاً من الحيتان البالينية والدلافين في 17 دولة، باستخدام صور ومقاطع فيديو من مواقع التواصل الاجتماعي وصور بطائرات مسيرة.

وصُنفت ربع اللقاءات على أنها إيجابية ومتبادلة.

وقال مينيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «الافتراض أن الدلافين تبقى في نطاق رؤية الحيتان، ويمكن للحيوانات بالفعل التعرف على بعضها من خلال الأصوات، ولكن يبدو أن التواصل البصري مهم أيضاً».