26 من قادة الضيافة الجدد يخوضون تجربة متكاملة في «عالم فيراري»

نظّمت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة بأبوظبي، تجربة تعليمية متكاملة لـ26 طالباً من طلبة إدارة الضيافة من «أكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش»، في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي.

جاءت الزيارة كجزء من مساق البحث العلمي في برنامج البكالوريوس في إدارة الضيافة العالمية، إذ دعمت «ميرال» الطلبة في تطبيق مهارات البحث لمعالجة التحديات في بيئة العمل وتطوير حلول عملية لقطاع الضيافة.

وأتاح هذا البرنامج التعليمي للطلاب فرصة لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، كما يدعم التزام «ميرال» على الأمد الطويل بالتعليم، وتمكين الجيل القادم من القادة في قطاعات الضيافة والسياحة وإدارة تجارب الضيوف، إلى جانب دعم مشاريع الطلاب البحثية التي تركز على التميّز التشغيلي وتجارب الضيوف.

وتعكس المبادرة التزام «ميرال» بتعليم وتطوير المواهب، مع المساهمة في دعم الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز التنوع الاقتصادي المستدام والابتكار ضمن قطاع السياحة والضيافة.

وتم تقسيم البرنامج إلى ثلاثة أجزاء رئيسة، بدءاً بجلسة تقديمية تعريفية تناولت الموقع الاستراتيجي لعالم فيراري، والابتكار في تجارب الضيوف، والمسارات المهنية في مجالات التسويق، والاتصال، وإدارة التجارب.

وأجرى الطلاب أبحاثاً ميدانية رصدية في مختلف أنحاء عالم فيراري، إذ طبّقوا ما تعلموه لتحليل كيفية استخدام القرارات المستندة إلى البيانات في تحسين رضا الضيوف، وتحقيق التميّز التشغيلي، وتصميم التجارب.

وفي المرحلة الأخيرة من البرنامج، استعرض الطلاب نتائجهم الاستراتيجية أمام لجنة تضم أعضاء فريق الإدارة العليا من كل من «ميرال» وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، واحتفت الجلسة بتطورهم الأكاديمي مع تكريم العروض الأكثر تميزاً، وتسليط الضوء على القيمة الحقيقية لدمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وأثر هذه البرامج في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.