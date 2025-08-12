علماء: «بوابة الجحيم» الشهيرة على وشك «الإغلاق»

أعلن علماء في مؤتمر دولي حول تطوير الهيدروكربونات في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، أن الفوهة الشهيرة باسم «بوابة الجحيم» قد بدأت أخيراً بفقدان لهبها المميز تدريجياً، ما يشير إلى بداية خفوتها وتوقف سحرها الذي امتد عقوداً.

ففي قلب صحراء كاراكوم التركمانية، تقع فوهة دارفازا الغازية، التي تُعرف غالباً باسم «بوابة الجحيم». وذلك على مسافة 260 كيلومتراً شمال عشق آباد.

وقد تشكّلت هذه الفوهة عام 1971 عندما تسبب جيولوجيون سوفييت، عن طريق الخطأ، في انهيار غرفة غاز طبيعي أثناء الحفر. وخوفاً من انبعاث غاز سام، أشعلوا فيها النار، متوقعين احتراقها بسرعة، لكن خطتهم لم تنجح، وظلت الفوهة مشتعلة منذ ذلك الحين.

إلا أن علامات بقاء هذه الشعلة مستمرة بدأت بالخفوت وفقاً لعلماء جيولوجيين، إذ قالت إيرينا لورييفا، مديرة شركة الطاقة الحكومية «تركمان غاز»، في المؤتمر الذي عقد الشهر الماضي أن الحرائق «انخفضت بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً» في الحفرة، ما يشير إلى انخفاض قوة الغاز الطبيعي فيها بشكل ملموس.

وتحولت البقعة النارية لموقع جذب سياحي، لاسيما بسبب كثرة ما لاقته من دعاية وقصص غرائبية، من ضمنها أن عناكب مميزة تعيش في فوهتها المشتعلة. ووفقاً لموقع «ديسكوفر وايد لايف» فإنه لا توجد دراسات علمية تثبت أن العناكب تعيش في فوهة دارفازا الغازية أو داخلها.

ومع ذلك، تشير الأبحاث من مواقع مماثلة حول العالم إلى أن العناكب تستطيع، بل وتفعل، البقاء على قيد الحياة في بيئات عالية الحرارة وغنية بالغاز مثل دارفازا.

وأفادت دراسة نُشرت عام 2010 في مجلة علم الأحياء الحراري بأن «آثار درجة الحرارة على صيد فرائس العناكب، وبناء شبكاتها، والإشارات، واختيار الموائل موثقة جيداً».

وقد تكون الدراسات العلمية حول وجود العناكب في الفوهة قليلة، ولكن هناك الكثير من التقارير القصصية حول هذا الموضوع، إذ يقول البعض إن العديد من أنواع العناكب تنسج شبكاتها على مقربة شديدة من حافة الفوهة، التي يجذب ضوءها الثابت حشرات عملاقة ليلاً، مما يوفر وليمة لهذه العناكب المقاومة للحرارة.