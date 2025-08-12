وسط ذهول الأطباء.. سهم يستقر برأس رجل ليومين قبل إنقاذه بجراحة معقدة

عُثر على رجل إيطالي يبلغ من العمر 64 عاماً فاقداً للوعي في سريره بعد يومين من إطلاق سهم على رأسه من مسافة قريبة جداً.

وعثرت الشرطة المحلية على الرجل، وهو من سكان أنكونا، وهو معروف بشغفه بالقوس والنشاب، في منزله بعد اتصال هاتفي من أحد أفراد أسرته.



وبعد فتح باب الغرفة بالقوة، وجده الكارابينييري ملقىً على السرير وطرف السهم بارز من جبهته، فنُقل على الفور إلى المستشفى المحلي، فاقداً للوعي وعيناه مفتوحتان. ووفقاً لتقرير الأطباء، كان «يثرثر بشكل غير مترابط، لكنه كان لا يزال قادراً على الكلام»، على الرغم من إصابته الخطيرة.

وحسب صحيفة «كورييري ديلا سيرا» فقد منعته الإصابة من تحريك رأسه، وعلم طاقم المستشفى أنه لم يأكل «أو يشرب أي شيء لمدة يومين، منذ حادثة القوس والنشاب».

وصرّح رئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى توريت في أنكونا، موريزيو إياكوانجلي: «لم أرَ شيئاً كهذا من قبل! لو كان أبعد من ذلك بمليمتر واحد لكان المريض قد مات على الفور.. لقد اخترق السهم جمجمته من الجبهة إلى مؤخرة العنق. لقد كان محظوظاً. لم أرَ شيئاً كهذا في إيطاليا من قبل».

وأوضح الدكتور إياكوانجلي: «لأن الأمر لا يتعلق بإزالته بقدر ما يتعلق بإزالته دون التسبب في نزيف حاد. يعمل السهم كسدادة. إذا أزلته، فأنت معرض لخطر النزيف».

ووفقاً لمصادر إخبارية إيطالية، خضع الرجل لعملية جراحية باستخدام تقنيات عسكرية، ورغم أن العملية أُجريت بنجاح، لكن حالة المريض لا تزال خطيرة، والتشخيص لا يزال حذراً.

وفيما يتعلق بطبيعة الإصابة، يدرس المحققون حالياً فرضية وقوع حادث، نظراً لشغف الرجل بالأقواس والنشاب، بالإضافة إلى احتمالية إيذاء نفسه، مع أنه لا يعاني من أي تاريخ من الأمراض النفسية أو تلقي علاج نفسي.