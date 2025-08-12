مفاجآت «عالم مدهش» تتواصل.. مع اقتراب العودة إلى المدارس

يواصل «عالم مدهش» تألّقه كإحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي الحافلة بالتجارب التفاعلية الاستثنائية، إذ يطل في مركز دبي التجاري العالمي حتى 28 الجاري، ويحمل هذا العام تجارب جديدة بالكامل تضم 118 لعبة ومنطقة ترفيهية، صُممت لتأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن برفقة الشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة».

وكشف «عالم مدهش»، إحدى أكبر وجهات الترفيه الداخلية في المنطقة والوجهة المفضّلة للعائلات التي تجمع بين الترفيه والتعليم، عن عرضين جديدين ومميزين يتضمنان دخول الزوار الكبار مقابل 25 درهماً فقط بدلاً من 75 درهماً، والحصول على تذكرة مجانية عند شراء ثلاث، بمناسبة اقتراب موسم العودة إلى المدارس.

ويتضمن «عالم مدهش» - وهو من تنظيم «دي إكس بي لايف»، ذراع تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي - مجموعة مبتكرة من المغامرات الجديدة والتجارب المميزة التي تُحدث نقلة نوعية في الترفيه العائلي، لتمنح الزوّار مستويات غير مسبوقة من المرح والمتعة.

وتقدم دورة هذا العام من «عالم مدهش» مغامرة «اقفز كما لو أنك في عام 2025»، وهي مساحة لعب واسعة مملوءة بالمجسمات الملونة، وتتيح للصغار القفز والتسلق والاستكشاف بكل حرية ومرح، ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع باللعب على الهياكل المرنة والمجسمات المنفوخة ذات الألوان الزاهية في بيئة آمنة وممتعة.

وتجمع مغامرة «ريتروفيل» بين الماضي والمستقبل في تجربة ترفيهية فريدة، حيث تلتقي ألعاب الأركيد الكلاسيكية بحديقة الديناصورات التي تضم مجسمات ديناصورات مع المؤثرات الصوتية، إضافة إلى تحديات مشوقة باستخدام أجهزة التحكم عن بُعد، وتُعد هذه المغامرة مثالية للاعبين والمستكشفين الصغار.

وتوفر مغامرة «الغد» لعشاق التشويق تجارب مميزة مملوءة بالحماس والمرح، إذ يمكن للأصدقاء والعائلات التسابق على مسار الكارتينغ الداخلي، وركوب الدراجات رباعية الدفع، وقيادة سيارات التصادم، والاستمتاع بجولة في عالم الديناصورات، أو التزلج على الجليد.

وتتواصل الأجواء الحماسية في مغامرة «الكرنفال»، التي تحتضن ألعاباً مميزة تجمع بين التشويق والحنين إلى الماضي، من الألعاب المملوءة بالتحديات التي تعتمد على المهارة، ومسارات الحواجز وألعاب الترامبولين المرحة.

وفي قلب «عالم مدهش» تقع ساحة «حافظ الزمن»، وهي منطقة مركزية نابضة بالحياة تتيح للعائلات الاستمتاع بالعروض المسرحية المجانية والمشاركة في ورش العمل الفنية واليدوية، إضافة إلى لقاء خاص مع الشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة» في أجواء مملوءة بالمرح والذكريات الجميلة.

ولأخذ قسط من الراحة بين جولة وأخرى، يمكن للزوار التوجه إلى مقهى مدهش، أو الاستمتاع بما يقدمه شارع المأكولات، الذي يضم مجموعة متنوعة من المشروبات مثل القهوة والماتشا، إلى جانب وجبات خفيفة تناسب جميع أفراد العائلة، وحلويات لذيذة تُقدم في عبوات مستوحاة من الماضي.

ويُعد «عالم مدهش» الوجهة الداخلية المثالية لهذا الصيف، إذ يقدم تجارب ترفيهية استثنائية تشجع العائلات على العودة مراراً وتكراراً. ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى منتصف الليل أيام الجمعة والسبت والأحد.

سهولة الوصول

يمكن الوصول إلى «عالم مدهش» بسهولة من جميع أنحاء مدينة دبي، بالمترو أو حافلات النقل العام أو سيارات الأجرة، وكذلك المركبات الخاصة.

وتتوافر ست مناطق مدفوعة ومنطقتان مجانيتان لمواقف السيارات، إضافة إلى خدمة صف السيارات في الموقع، كما تتوافر مواقف مخصصة للسيارات الكهربائية مع محطات شحن.

• ساحة «حافظ الزمن»، منطقة نابضة بالحياة تتيح للعائلات الاستمتاع بالعروض المسرحية المجانية.

• مغامرة «الغد» في «عالم مدهش» توفر لعشاق التشويق تجارب مميزة مملوءة بالحماس والمرح.

• 118 لعبة ومنطقة ترفيهية، صُممت لتمنح الزوّار المزيد من المرح.

• 28 الجاري، تُختتم فعاليات هذه النسخة من «عالم مدهش».