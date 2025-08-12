جولة بـ «السيارة» في بحر دبي

الجميع هنا على شاطئ أم سقيم في دبي ملتزمون بـ«قواعد» البحر ولحظات الترفيه، فأصحاب الجولة بـ«السيارة» التي تشق الموج ملتزمون بحزام الأمان، وارتداء «اللايف جاكت»، أما عشاق درّاجات «الجيت سكي» ففي مسارهم الحرّ على سطح المياه يداعبون ما تطاير من زبد يخفف حرارة الطقس، ويرطّب الأجساد التي تستمتع بهذه الرياضات بطول بحر مدينة تسعى دوماً لإبهار أهلها وزوارها بكل جديد، من أجل نشر المزيد من الفرحة بينهم، صيفاً وشتاء، وفي جميع المواسم.