النساء الأكثر تضرراً من اضطرابات الأكل في ألمانيا

ازداد عدد الفتيات والشابات اللاتي يدخلن المستشفيات في ألمانيا بسبب اضطرابات الأكل.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أن عددهن تضاعف خلال 20 عاماً، من 3000 مريضة تراوح أعمارهن بين 10 و17 عاماً في عام 2003، إلى 6000 مريضة في 2023، وكانت النساء بوجه عام الأكثر تضرراً، إذ ارتفعت حصتهن بين المصابين الذين تلقوا علاجاً في المستشفيات من 87.6% إلى 93.3% خلال فترة الـ20 عاماً.

ووفقاً للبيانات، ارتفعت نسبة الشابات من إجمالي مرضى اضطرابات الأكل من 23.4% عام 2003 إلى 49.3% بعد 20 عاماً.

وبوجه عام، تم علاج نحو 12 ألفاً و100 مريض مُشخَّص باضطرابات الأكل في المستشفيات بألمانيا عام 2023، وقد انخفض هذا العدد مقارنة بعام 2003، عندما تم تسجيل 12 ألفاً و600 حالة.

وكان فقدان الشهية العصبي الاضطراب الأكثر تشخيصاً في حالات اضطرابات الأكل عام 2023، حيث مثّل ما يزيد قليلاً على ثلاثة أرباع الحالات.