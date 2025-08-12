«إكسبو أصحاب الهمم» يطلق مسابقة تصوير عالمية

أطلقت اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي مسابقة التصوير الفوتوغرافي الدولية الأولى من نوعها، بعنوان «عزيمة بلا حدود»، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

تهدف المسابقة العالمية، المفتوحة أمام جميع المصورين المحترفين والهواة من مختلف الخلفيات، إلى الاحتفاء بأصحاب الهمم حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وتغلبهم على التحديات، ومساهماتهم الفاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى إلهام الآخرين من خلال عزيمتهم وروحهم الإيجابية.

وتستقبل المسابقة المشاركات حتى السابع من سبتمبر المقبل، وسيراجع فريق من لجنة التحكيم الفنية في «هيبا» الأعمال لاختيار الصور الفائزة، التي سيعلن عنها خلال حفل خاص في اليوم الختامي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم، في الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

وستقدم المسابقة جوائز نقدية قيمة وشهادات تقدير من «هيبا» تقديراً لأعمال الفائزين.

من جانبه، قال الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير، علي خليفة بن ثالث: «نفخر بشراكتنا في هذا الحدث الملهم الذي يحمل بُعداً إنسانياً وتنموياً عميقاً، ويهدف إلى تعزيز أدوات الأمل والمرونة لدى أصحاب الهمم، وصقل مواهبهم الفنية، ودعم قدرتهم على التعبير الإبداعي، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم، غسان سليمان: «نطمح إلى أن تتحول مسابقة (عزيمة بلا حدود) إلى منصة عالمية تحتفي بجمال القصص اليومية لأصحاب الهمم، وأدعو الجميع للمشاركة في المسابقة التي ستسلط الضوء على تطلعات أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم».

والمسابقة مفتوحة لجميع المصورين المحترفين والهواة من أنحاء العالم، وفقاً للإرشادات الفنية المنشورة على الموقع الرسمي لجائزة «هيبا».