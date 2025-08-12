«علاء الدين» والأصدقاء الزرق.. جديد مفاجآت صيف دبي

مع باقة جديدة من الفعاليات والمبادرات والعروض الترفيهية العائلية، تواصل مفاجآت صيف دبي 2025 برنامجها الحافل بالأنشطة في مختلف أنحاء المدينة، التي تتنوع لترضي كل الأذواق.

وستُعرض، اليوم، بقاعة مؤتمرات ميانا في فندق جميرا بيتش، النسخة البريطانية من البانتومايم الكوميدي، والمستوحاة من الحكاية الشعبية الشرق أوسطية الشهيرة «علاء الدين»، في عرض مسرحي عائلي مليء بالمرح والمفاجآت.

وتنتظر الجمهور أغانٍ ورقصات حيوية، وخلفيات رقمية ساحرة، إلى جانب المصباح السحري، والساحر الشرير، والجنيّ المبالغ في طرافته، فيما ينطلق علاء الدين في مغامرة لهزيمة الساحر الشرير «أبانازار» وكسب قلب الأميرة ياسمين، كما سيقدم العرض في 14 و16 و27 الجاري.

«ذا ليتل ميرميد»

أما عرض «ذا ليتل ميرميد» فينطلق، بعد غد، في فندق جميرا بيتش أيضاً، ويتواصل في أيام 15 و17 و26 و28 الجاري، ليقدم عرضاً مسرحياً صيفياً تدور أحداثه تحت أعماق البحر، حيث تنطلق مسرحية حورية البحر الصغيرة في قاعة مؤتمرات ميانا بأجواء مليئة بالغناء والرقص والمرح، مع الأزياء الملونة والكائنات البحرية الفكاهية، والموسيقى الأصلية التي تنبض بالحياة، ويقدم العرض لوحات راقصة ومشاهد بصرية وشخصيات نابضة بالحياة، من بينها «هيستيريا»، ساحرة البحر المعروفة، و«السلطعون شيلدون» الذي يتمتّع بروح فكاهية كبيرة.

«روائع الأنمي»

أما على مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي، فتقدم، في 15 الجاري، فعالية «روائع الأنمي» من «دريم لايت» رحلة غير مسبوقة إلى عالم «الأنمي» وما فيه من خيال وجمال، حيث يصل إلى دبي لليلة واحدة فقط.

وبعد الجولة الأوروبية التي بيعت تذاكرها بالكامل، يحضر هذا العرض المذهل إلى دبي ليقدم أمسية حافلة بأشهر الأعمال الموسيقية المباشرة التي تحتفي بأروع عروض «الأنمي» وأكثرها شهرة، ويُنصح بارتداء الأزياء التنكرية، لجعل هذه الليلة تجربة لا تُنسى لعشاق الأنمي من جميع الأعمار.

مهرجان السنافر

من 15 حتى 31 الجاري تستضيف مفاجآت صيف دبي «مهرجان السنافر» في نخيل مول يومياً، من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً، لتمنح العائلات تجربة مليئة بالتسلية والإبداع.

وسيستمتع الأطفال بمناطق تفاعلية وورش عمل فنية وألعاب مستوحاة من شخصيات السنافر، مع فرصة لقاء بابا سنفور وسنفورة وسنفور مفكر والسنفور القوي وغيرهم من الأصدقاء الزرق، وتشمل الفعاليات عروضاً حية ومضماراً للتحديات ورسومات وفرصاً للتصوير.

العودة للمدارس

ويبدأ الفصل الأخير من موسم التسوق في «المفاجآت» مع عروض العودة إلى المدارس، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 31 الجاري.

وتستمر «المفاجآت» مع مجموعة من الفعاليات المميزة، والتجارب الجديدة كلياً، وأكبر تخفيضات التسوق لهذا الموسم، بالإضافة إلى أنشطة حصرية في مراكز التسوق، وجوائز ضخمة، وسحوبات كبرى، وغيرها الكثير.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بشخصية «مدهش» في دبي فيستيفال سيتي مول، مع حديقة مدهش المائية، والحصول على بطاقة مدهش الصيفية التي تمنحهم فرصة ربح الجوائز، وزيارة أوستيريا ماريو للاستمتاع بأنشطة الأطفال، واستكشاف متجر مدهش لشراء منتجات حصرية، وسيظهر «مدهش» و«دانة» لتقديم عروض في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع انترتينر مفاجآت صيف دبي، فيما يمكن للعائلات الاستفادة من عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك عروض مجانية للأطفال في أبرز الوجهات، ويمكن لعشاق اللياقة البدنية المشاركة في جولة السبت من «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية في «القدرة»، فيما تستضيف المدينة مجموعة من المخيمات الصيفية خلال مفاجآت صيف دبي في نادي بالرميثة، ومدينة الطفل في حديقة الخور، ومركز الجليلة الثقافي للأطفال.

لسعداء الحظ

تواصل سحوبات مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم أكبر جوائز الموسم على الإطلاق، حتى 31 الجاري، إذ تقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، فيما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات في مفاجآت صيف دبي 2025، قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175 ألف درهم إلى 50 فائزاً.

