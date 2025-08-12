أول شاطئ ليلي في أبوظبي يتوسّع.. استجابةً للإقبال الكبير

أعلنت جزيرة الحديريات عن توسيع شاطئ مرسانا الشرقي، أول شاطئ مخصص للسباحة الليلية في أبوظبي، إذ تمت مضاعفة طوله تقريباً استجابةً للإقبال الكبير الذي شهده منذ افتتاحه في الأول من يوليو، واستقطب الشاطئ خلال شهره الأول أعداداً متزايدة من الزوّار الراغبين في الاستمتاع بأجواء البحر بعد غروب الشمس، وقضاء أوقات مميزة في أجواء اجتماعية راقية بعيداً عن حرارة الصيف.

ومع هذا التوسّع، تم تمديد الشاطئ المخصص للسباحة الليلية من نحو 140 متراً إلى 260 متراً، بزيادة قدرها 120 متراً على المنطقة الصالحة، إلى جانب تعزيز فرق الإنقاذ والأمن، وتكثيف الإضاءة لضمان راحة وسلامة جميع الزوار.

ويستقبل الشاطئ زوّاره حتى الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، وحتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، كما ستستمر الأمسيات الموسيقية مساء كل سبت، في الوقت الذي تثري العروض النارية التي انطلقت مع بداية شهر أغسطس الأجواء الترفيهية الممتعة على الشاطئ، ومع تمديد ساعات العمل المسائية، والفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، والعروض الموسمية، نجح شاطئ مرسانا في ترسيخ مكانته وجهة مفضلة للأمسيات المميزة في أبوظبي، وبفضل المساحة الإضافية التي بات يوفرها الشاطئ الآن، بات الشاطئ ملاذاً مثالياً للاستمتاع بأجواء الواجهة البحرية في ليالي الصيف.