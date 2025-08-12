20 «سفيراً جديداً» لمتاحف الشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف، أمس، الدورة الـ17 من برنامجها السنوي المتخصص «سفراء متاحف الشارقة» في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.

ويُقام البرنامج هذا العام على مدار أربعة أيام، على أن يُخصص اليوم الختامي (18 الجاري) للاحتفاء بجهود المشاركين، في محطات رئيسة تشمل متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، بمشاركة 20 من الفئة العمرية 13 إلى 17 سنة، من الناطقين باللغة العربية من مختلف أنحاء الدولة.

وكانت أولى محطات البرنامج في متحف الحضارة الإسلامية، إذ عاش المشاركون فيه أولى تجاربهم.