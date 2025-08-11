زبون يطعن صاحب مخبز بسبب شطيرة أكلها منذ 4 سنوات: طلبتها بالبيض لا بالباذنجان

أقدم رجل على طعن صاحب مخبز وشقيقه بسبب شطيرة قدماها له منذ أربع سنوات.

وأُغلق المخبز في شارع «مين» بمدينة باترسون، نيوجيرسي، بعد أن نُقل صاحبه وشقيقه إلى المستشفى بعد طعنهما في اليوم السابق، إذ وصفت الشرطة المشتبه به بأنه زبون يحمل سكيناً.

وجرت القصة مؤخراً عندما قال الرجل المشتبه به بغضب إنه تلقى شطيرة بالباذنجان بدلاً من البيض الذي طلبه قبل أربع سنوات، ووصف حساسيته تجاه ذلك الخضار الذي ادعى أنه سبب له المرض.

وأكد أحد أصدقاء صاحب المخبز وشقيقه المقربين أن المشتبه به: «سحب سكيناً وبدأ بضربهما. ضرب أحدهما في صدره، والآخر في يده». وأُصيب الشقيقان بجروح طعنات غائرة، ونُقلا إلى مستشفى جامعة سانت جوزيف.

وذكر أحد الشهود: «سمعت صراخاً، فخرجت لأرى أحد أصحاب المخبز في الخارج يمسك بذراعه. كان ذراعه ينزف. لقد فاجأني الجميع، فهما شخصان لطيفان للغاية».

وزار عمدة باترسون الحي التجاري في شارع مين ستريت بعد الواقعة للتحدث مع السكان والتجار.

وقال عمدة المدينة أندريه صايغ: «إنهم قلقون. هذا النوع من الحوادث نادر الحدوث في المنطقة، لذا حاولتُ تهدئة بعض مخاوفهم وتهدئتهم وطمأنتهم بأن إدارة الشرطة مُركزة كلياً على تقديم المسؤولين عن هذا الحادث العنيف المأساوي للعدالة».