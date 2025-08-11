رغم شعبيته.. 3 أضرار محتملة للحليب الخالي من اللاكتوز

إذا كنت تعاني من صعوبة في هضم اللاكتوز (السكر الموجود في منتجات الألبان)، فإن الحليب الخالي من اللاكتوز يُعد خياراً جيداً لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.

ومع ذلك، قد يُسبب تناوله يومياً آثاراً جانبية غير مرغوب فيها لدى بعض الأشخاص، وفق تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث».

وفيما يلي، بعض سيئات شرب الحليب الخالي من اللاكتوز يومياً:

1. رد الفعل التحسسي

بما أن الحليب الخالي من اللاكتوز يحتوي على جميع مكونات الحليب العادي، فإنه قد يُسبب ردود فعل لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الحليب.

ويرجع ذلك إلى أن المواد الموجودة في الحليب التي تُسبب حساسية الحليب هي البروتينات، بما في ذلك مصل اللبن أو الكازين.

2. اضطراب الجهاز الهضمي

يمكن للحليب الخالي من اللاكتوز أن يُقلل من خطر اضطراب الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

ومع ذلك، قد يكون له تأثير معاكس لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه صمغ الغوار، المُضاف إلى بعض أنواع الحليب الخالي من اللاكتوز، وليس جميعها. لذلك يجب التحقق من المكونات للتأكد.

وقد تشمل أعراض حساسية صمغ الغوار: الانتفاخ، الغازات، والإسهال

في بعض الحالات، قد يؤدي صمغ الغوار إلى التهاب الأمعاء ويؤثر سلباً على بكتيريا الأمعاء، مما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD).

3. احتمالية ارتفاع سكر الدم

عندما يتحلل اللاكتوز بواسطة إنزيم اللاكتاز في الحليب، يتحول إلى غلوكوز وغالاكتوز، وهما سكريات بسيطة.

يتم امتصاص السكريات البسيطة في الجسم بسرعة أكبر من السكريات الأكثر تعقيداً.

نظرياً، ترتفع مستويات سكر الدم بشكل أسرع بعد تناول الحليب الخالي من اللاكتوز، على الرغم من أن البيانات السريرية لا تشير إلى أي فرق.

وفي حين أن تناول كميات معتدلة من منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز لا يسبب عادةً ارتفاع سكر الدم (ارتفاع مستويات السكر في الدم)، فإن تناول كميات كبيرة يومياً قد يؤثر سلباً على توازن سكر الدم، لذلك يجب على مرضى السكري أيضاً الانتباه لمستويات سكر الدم لديهم.

ما الحليب الخالي من اللاكتوز؟

يخلتف الحليب الخالي من اللاكتوز عن الحليب العادي من ناحية عملية الانتاج، حيث يضيف المُصنِّعون إنزيماً يُعرف باسم اللاكتاز إلى حليب البقر العادي.

ويُساعد هذا الإنزيم، الذي يُنتجه الرضع ونحو 32 في المائة من البالغين بشكل طبيعي، على هضم منتجات الألبان.

وتُفكِّك إضافة اللاكتاز إلى حليب البقر اللاكتوز قبل دخوله الجسم، مما يُسهِّل هضمه لدى 68 في المائة من سكان العالم الذين يُعانون من سوء امتصاص اللاكتوز.

بهذه الطريقة، بحلول الوقت الذي يشرب فيه الشخص الحليب الخالي من اللاكتوز، يكون السكر نفسه قد انخفض إلى مستويات أكثر قابلية للهضم.

بدائل الحليب لتجنب اللاكتوز

وتُعد بدائل الحليب غير المُصنّعة من الألبان خياراً رائعاً لمن يرغبون في الاستمتاع بالحليب من دون الآثار الجانبية المحتملة، خاصةً لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، أو حساسية تجاه البروتينات أو مكونات الحليب الخالي من اللاكتوز.

وتميل الخيارات الخالية من الألبان إلى احتواء سكر أقل بكثير من الحليب، وهو أمر جيد لمن يحتاجون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم.

كما أن الحليب الخالي من اللاكتوز ليس نباتياً. لذا، يُفضّل النباتيون الخيارات الخالية من الألبان.

تشمل بعض الخيارات الجيدة الخالية من الألبان والخالية تماماً من اللاكتوز ما يلي: حليب الصويا، حليب الكاجو، حليب الأرز، حليب جوز الهند، حليب الشوفان، وحليب اللوز..