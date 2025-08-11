دراسة تحذّر: عادة يومية بسيطة قد تُفشل خطتك لإنقاص الوزن

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن خطأ شائع وبسيط يتعلق بتناول الطعام يمكن أن يعيق إنقاص الوزن، لافتة إلى أن الخطأ يرتبط بتوقيت تناول الوجبات خلال اليوم.



وتابعت الدراسة ما يقرب من 1200 بالغ يعانون زيادة الوزن والسمنة في إسبانيا، شاركوا في برنامج لإنقاص الوزن لمدة 16 أسبوعاً، وكان نحو 80% منهم من النساء، بمتوسط أعمار 41 عاماً.



وقام العلماء بحساب درجة الخطورة الجينية المتعددة لمؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس وراثي لخطر السمنة. وتتبعوا أوقات تناول المشاركين للطعام، وصنفوهم إلى "مبكرين" و"متأخرين"، بناء على توقيت تناول وجباتهم، خاصة الأولى والأخيرة.



كما اكتشف العلماء، بعد متابعة استمرت 12 عاماً، أن المشاركين اكتسبوا وزناً إضافياً بنسبة 2.2% لكل ساعة تأخر فيها تناول وجبتهم.



كذلك أشاروا إلى أن وجود استعداد جيني للسمنة يفاقم المشكلة. فخلال فترة الدراسة، شهد المشاركون ذوو الاستعداد الوراثي العالي للسمنة ارتفاعاً في مؤشر كتلة الجسم لديهم بأكثر من نقطتين لكل ساعة تأخروا فيها عن تناول الطعام.

فيما لم يلاحظ أي ارتباط من هذا القبيل لدى الأشخاص ذوي المخاطر الجينية المنخفضة.



وخلصت الدراسة إلى أن هذه النتائج تشير إلى أن تناول الطعام مبكراً قد يكون ذا أهمية في خسارة الوزن، خاصة للأفراد الذين لديهم استعداد وراثي للسمنة.