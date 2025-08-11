أغلب الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية

اضطر العديد من الألمان إلى التعامل مع خلافات شركاء حياتهم عبر الرسائل النصية، وهو ما كان أمراً سخيفاً من وجهة نظرهم، بحسب استطلاع رأي شمل أكثر من 3000 امرأة ورجل، وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «إنوفاكت» لقياس مؤشرات الرأي، في مايو الماضي، تشاجر نحو ثلثي المشاركين (63%) مع شركاء حياتهم عبر الرسائل النصية.

وترى أغلبية المشاركين أن الخلافات تتفاقم بسرعة أكبر عبر الرسائل النصية، ومن بين الذين تشاجروا عبر الرسائل النصية أيّد 63% منهم عبارة «الشجار يتصاعد أسرع عبر الرسائل النصية من المحادثات المباشرة».

وأظهر أغلب من تشاجروا عبر الرسائل النصية نفاد صبرهم أيضاً، إذ وجد 56% منهم الأمر مزعجاً عندما يقرأ شركاء حياتهم الرسالة ولا يردون عليها فوراً، كما أشار الاستطلاع إلى تباين في تقييم مدى تأثير استخدام الرموز التعبيرية في الشجار خلال تبادل الرسائل، حيث يعتقد ما يقرب من نصف المشاركين (47%) أن الرموز التعبيرية قد تزيد من حدة المشاجرة، حيث يُساء تفسيرها.