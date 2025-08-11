اكتشاف آثار تعود إلى 50 ألف سنة غرب الرياض

أنهت هيئة التراث السعودية أعمال مشروع المسح والتنقيب الأثري في أحد المواقع الأثرية، ببلدة القرينة شمال غرب مدينة الرياض، بمشاركة مجموعة من الخبراء السعوديين، في إطار جهودها في المسح والتنقيب الأثري لمواقع التراث الوطني، وصونها والحفاظ عليها والتعريف بها، ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، أسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف منشآت دائرية تشبه إلى حد كبير مقابر الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد، إضافة إلى رصد طريق أثريّ، يمتد من الوادي إلى أعلى الهضبة في موقع القرينة وصولاً إلى مدينة الرياض، فضلاً عن اكتشاف قطع فخّارية وأدوات حجرية، يعود بعضها إلى ما قبل 50 ألف سنة في فترة العصر الحجري الوسيط.