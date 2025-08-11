وجهات_دبي الصيفية.. رسائل الإبداع وصلت إلى الجمهور

بعد شهر حافل بعرض أبرز الوجهات العائلية والمعالم الداخلية الجاذبة في دبي، اختتمت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، المرحلة الصيفية من حملة #وجهات_دبي الصيفية التي حققت تفاعلاً لافتاً من السكان والزوّار وصُنّاع المحتوى، ما يعزز مكانة دبي وجهةً عالميةً مفضّلةً خلال موسم الصيف.

وتُعدّ الحملة جزءاً من مبادرة #وجهات_دبي الصيفية، التي تُنظّم سنوياً بهدف تسليط الضوء على التجارب المختلفة التي تجعل من دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة، وركزت النسخة الصيفية هذا العام على تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة الداخلية، والحدائق المائية، والمرافق العائلية والرياضية، التي أتاحت للمقيمين والسياح الاستمتاع بأجواء الصيف.

وشهدت الحملة مشاركة كبيرة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين الذين استخدموا أساليب سردية مبتكرة لإبراز معالم دبي الصيفية، وساعد الانتشار الواسع للمحتوى عبر المنصات الرقمية والتلفزيونية والمطبوعة والإعلانات الخارجية على وصول الرسائل إلى جمهور محلي وعالمي.

من جهتها، قالت مدير «براند دبي»، شيماء السويدي: «أظهرت حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025 مرة أخرى كيف يمكن للسرد الإبداعي أن يسلّط الضوء على التجارب التي تقدمها دبي في أشهر الصيف. فمن خلال الشراكات الاستراتيجية ومشاركة مجتمع نابض بالحياة من صُنّاع المحتوى، استطعنا تقديم رواية مُلهِمة شجّعت الجمهور على استكشاف الوجهات الترفيهية العائلية في المدينة».

وأضافت: «سجلت الحملة نسب تفاعل قوية، مع أكثر من 19 مليون مشاهدة للمقاطع المصورة، وأكثر من 6500 مادة منشورة رقمياً، هذا التفاعل يعكس مدى ارتباط الجمهور المتزايد بحملة #وجهات_دبي الصيفية، ودورها في ترسيخ صورة دبي وجهةً متكاملةً على مدار العام».

واستعرضت الحملة مجموعة مختارة من الوجهات المناسبة للعائلات والأطفال ومحبي المغامرات، مثل «سكي دبي»، و«آي إم جي عالم من المغامرات»، و«ذا غرين بلانيت»، إلى جانب أماكن مفضلة، مثل: «كيدزانيا»، و«ماجيك بلانيت»، و«أدفنتشر زون»، و«OliOli».

كما سلّطت الضوء على الحدائق المائية الشهيرة، مثل: «أكوافنتشر»، و«وايلد وادي»، و«جنغل باي»، و«ليغولاند ووتر بارك»، التي جمعت بين التشويق والاستجمام في أجواء صيفية.

وأصدرت «براند دبي» أدلة تفاعلية ثنائية اللغة ساعدت السكان والزوّار على اكتشاف أفضل الوجهات والنشاطات الصيفية، مثل المخيمات الصيفية للأطفال، والعطلات الداخلية، والرياضات الداخلية، والمستلزمات الصيفية.

وشهدت الحملة تعاوناً لافتاً مع عدد من الجهات الحكومية لتحسين تجربة الزوّار، ففي مطار دبي الدولي - مبنى (3)، تم توزيع مثلجات مجانية من علامة KUHP المحلية، ضمن مبادرة: «فخورون بانتمائنا لدبي» التي تحتفي بقصص نجاح الشركات الناشئة في الإمارة.

كما تعاونت «براند دبي» مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في توزيع «جوازات تذكارية» على الزوّار، تتضمن رمز QR يربطهم مباشرة بمنصة «وجهات دبي» لاستكشاف الدليل الرقمي والرحلات المقترحة.

وكعادتها، اعتمدت الحملة على رواية القصص المجتمعية، من خلال شبكة من المصورين وصُنّاع الفيديوهات والرسوم المتحركة والمؤثرين الذين أنتجوا محتوى إبداعياً يُظهر حيوية دبي الصيفية، وانتشر هذا المحتوى على منصات، مثل «إنستغرام»، و«تيك توك»، و«يوتيوب»، و«فيس بوك»، و«إكس»، ما أثار اهتمام جمهور متنوع، وشجّعهم على استكشاف المزيد من معالم المدينة.

ومع اختتام حملة الصيف، تواصل «براند دبي» الاستعداد لإطلاق نسخ موسمية جديدة من حملة #وجهات_دبي، ستركّز على التجارب الخارجية، والفعاليات الثقافية، والأنشطة الحياتية المناسبة للأجواء المعتدلة.

نتائج قوية

تؤكد أرقام ومؤشرات الأداء السياحي القوي في الإمارة، خلال النصف الأول من 2025، المكانة المتنامية لدبي وجهةً عالميةً رائدةً، إذ استقبلت الإمارة 9.88 ملايين زائر دولي، خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 6% على العام السابق، بينما تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 46 مليون مسافر في الفترة نفسها، وتم اختيار دبي ضمن أفضل ثلاث وجهات عالمية في جوائز Travellers’ Choice 2025 من موقع «تريب أدفايزر»، كأول مدينة من الشرق الأوسط تدخل ضمن هذه الفئة.

• 6500 مادة إبداعية عبر شبكات التواصل والمنصات الرقمية، نشرها الجمهور حول «الحملة».