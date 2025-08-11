«ديزني ديستني» تنضم إلى سفن «عملاق الترفيه»

تم سحب سفينة سياحية جديدة، تابعة لشركة «ديزني»، من حوض بناء السفن ماير فيرفت بمدينة بابنبورغ في شمال ألمانيا، أمام الآلاف من الجمهور، أول من أمس.

وتُعدّ سفينة «ديزني ديستني» الثالثة من فئة «ويش» التي بُنيت في حوض بناء السفن لمصلحة شركة «ديزني»، عملاق الترفيه والإعلام الأميركية.

وتحتوي على 1250 كابينة توفر الإقامة لنحو 4000 راكب.

وتعمل السفينة بالغاز الطبيعي المسال، مثل سفينتين شقيقتين، «ديزني ويش» و«ديزني تريغر»، بهدف تقليل الانبعاثات.

وبنى حوض ماير الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة، سفينتين سياحيتين سابقتين لـ«ديزني» في عامَي 2010 و2011.

وتلقى أربعة طلبات أخرى للتسليم بين عامي 2027 و2031.

وستتجه سفينة «ديزني ديستني» إلى بحر الشمال في الأسابيع المقبلة.

وستبدأ رحلتها الأولى للركاب في 20 نوفمبر المقبل، وستبحر في البداية من فلوريدا إلى جزر البهاما وغرب الكاريبي.

• 1250 كابينة توفر الإقامة على السفينة لنحو 4000 راكب.