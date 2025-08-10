صيني «يعالج» السرطان بالكلور ويريد نقل «اختراعه» للولايات المتحدة

يقوم ممارس صحي غير مرخص وغير مدرب بحقن أورام الناس السرطانية بمادة مبيضة، ويحاول الآن دخول سوق أميركية أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمثل هذه العلاجات غير المثبتة؛ وفقاً لما ذكرته مجلة Wired في تقرير لها مؤخراً.

ويحقن «المخترع» الصيني شيوو ليو مزيجه المثير للقلق، الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكلور، وهو مركب مبيض شديد السمية، مباشرة في الأورام السرطانية على أمل تقليص حجمها، وبكلفة علاجية بآلاف الدولارات.

ورغم أنه يحصي 20 قصة نجاح لحقنه بجرعات عالية من مادة التبييض، إلا أن امرأة خضعت بالفعل لعلاج ليو، الذي يكلف نحو 20 ألف دولار أميركي، وهو متوافر حالياً فقط في عيادات بالصين وألمانيا، أشارت إلى أن العلاج المزعوم ربما يكون قد فاقم مرضها.

وفي مقابلة مع المجلة، قالت المرأة إنها تواصلت مع ليو عبر «واتسآب» - منصة المراسلة المفضلة لديه على ما يبدو، لأنه يستخدم أيضاً لقطات شاشة منه في شهادات المرضى - وعانت من آثار جانبية شبه فورية عند إعطاء ما يسمى «العلاج» بنفسها.

وأضافت المرأة، وهي صينية مقيمة في المملكة المتحدة: «كان الوضع جيداً بعد الحقن، لكنني استيقظت على ألم شديد لم أختبره في حياتي من قبل... استمر الألم ثلاثة إلى أربعة أيام».

ومع ذلك، اختارت حقن نفسها مرة أخرى بعد بضعة أشهر، ثم سافرت إلى الصين لتلقي المحلول على يد ليو، الذي لا يحمل ترخيصاً في الصين أو أي مكان آخر لتقديم الرعاية الطبية. ولم يكن مفاجئاً أن الأمور ساءت بعد ذلك.

وتابعت المرأة: «ينكمش الورم أولاً، ثم ينمو أسرع من ذي قبل... وانتشر الورم إلى الجلد بعد الحقن. أظن أن ذلك يعود إلى أن ثاني أكسيد الكلور قد مزق الوريد، وامتدت الخلايا السرطانية إلى منطقة الجلد».

وفي مقابلة له مع المجلة ذاتها، نفى ليو ادعاءات المرأة، مشيراً إلى أن آثارها الجانبية نجمت عن عدم إكمالها جرعة كاملة من الحقن. كما أخبر المجلة أنه حقن نفسه بالمحلول أكثر من 50 مرة دون أي آثار جانبية.

ويُركز ليو الآن أنظاره على الولايات المتحدة، حيث شجع وزير الصحة الأميركي روبرت إف. كينيدي الابن ما يُسمى بمجتمع «المُبيضين». ويزعم أنه راسل الوزير بشأن إجراء المزيد من الأبحاث السريرية حول ثاني أكسيد الكلور، وبالفعل، أزالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيراً بشأن هذه الممارسة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف ليو لمجلة Wired: «لولا تحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأميركية المُفرطة، لكان من المُرجح قبول علاجي للتجارب قبل سنوات، مع شراكات مؤسسية ودعم من المستثمرين».