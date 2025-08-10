القبض على «الممرضة المزيفة».. فحصت 4486 مريضاً ورُشحت لترقية

أُلقي القبض على امرأة للاشتباه في انتحالها صفة ممرضة مسجلة، وفُتح تحقيق للشرطة بعد أن أنهى مسؤولو المستشفى عقد أوتم بارديسا بسبب مخاوف بشأن مؤهلاتها، في الولايات المتحدة.

وخلص المحققون إلى أن المرأة البالغة من العمر 29 عاماً قد قدمت خدمات طبية لـ4486 مريضاً بين يونيو 2024 ويناير 2025.

وقال قائد شرطة مقاطعة فلاجلر، ريك ستالي: «هذه واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي حققنا فيها على الإطلاق». عملت بارديسا لدى مستشفى أدفنت هيلث بالم كوست باركواي في بالم كوست من يوليو 2023 إلى يناير 2025. وهي متهمة بتقديم وثائق مزورة ورقم رخصة ممرضة تحمل الاسم الأول نفسه. وأوضح مكتب قائد الشرطة أنها فسرت هذا التناقض بزعمها أنها تزوجت مؤخراً، وغيّرت اسم عائلتها. طُلب منها تقديم رخصة زواجها، لكنها لم تفعل.

وفي يناير، عُرضت على بارديسا ترقية، فأبلغ عنها أحد زملائها السلطات عندما علموا بانتهاء صلاحية رخصة مساعدة التمريض التي استخدمتها للتوظيف. ثم أُنهي عقدها، وبدأ تحقيق جنائي استمر سبعة أشهر.

وأصدر المحققون مذكرة توقيف بحقها بسبع تهم تتعلق بممارسة مهنة رعاية صحية دون ترخيص، وسبع تهم تتعلق بالاحتيال في استخدام معلومات الهوية الشخصية. وأُلقي القبض عليها، وهي ترتدي زيّ الجراحين، في منزلها في الخامس من الشهر الجاري.

ونقلت «بي بي سي» عن ستالي قوله: «هذه المرأة قد تُعرّض آلاف الأرواح للخطر بانتحالها شخصية أخرى، وانتهاكها ثقة المرضى وعائلاتهم، ومؤسسة أدفنت هيلث، والمجتمع الطبي بأكمله».

