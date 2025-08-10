تريند تجميل جديد: جاء دور الأكتاف المثالية.. بحقن الفيلر

تدفع بعض النساء - وكذلك الرجال - في كوريا الجنوبية مبالغ طائلة مقابل حقن فيلر الكتف للحصول على ما يسمى «أكتاف مثالية بزاوية 90 درجة» التي اشتهرت بها إحدى نجمات الغناء في ذلك البلد.

فعندما أطلقت المغنية جيني من «بلاك بينك» أغنيتها «مثل جيني»، ربما لم تقصد بذلك تشجيع معجبيها على بذل أي جهد ليكونوا مثلها، لكن هذا لم يمنع الناس من فعل ذلك. ووفقاً لما ينقله موقع «أوديتي» عن تقارير إعلامية حديثة، فإن الفنانة الكورية الجنوبية هي واحدة من العديد من نجوم الكيبوب الذين ألهموا اتجاهاً مثيراً للجدل في جراحة التجميل حيث يقوم الناس بحقن الفيلر في أكتافهم للحصول على مظهر بزاوية حادة. ويختار البعض تحسين مظهرهم بإجراء آخر يسمى «بوتوكس باربي» أو «بوتوكس تراب»، والذي يرخي عضلات شبه المنحرفة ويجعل خطوط الكتف والرقبة تبدو أطول وأنحف.



وانتشرت مؤخراً عمليات حشو الكتف بعد أن زارت منشئة المحتوى الكورية يوني عيادة تجميل في سيؤول للحصول على مظهر جيني، لكن بحثاً سريعاً على الإنترنت يكشف أن الإجراء متاح منذ سنوات، حيث لطالما كانت «أكتاف جيني» معياراً للجمال في الدولة الآسيوية.

وفي مقطع فيديو انتشر على «تيك توك»، حُقنت المؤثرة الكورية يوني بفيلر في إحدى كتفيها وشاهدتها ترتفع على الفور، ما أثار صرخة فرح لدى منشئة المحتوى. ومع ذلك، لم ينبهر الجميع بهذا الإجراء، بل انتقدها العديد من معجبيها لاختيارها الطريق السهل للحصول على جسم مشدود بدلاً من بذل الجهد في صالة الألعاب الرياضية.

وأشار أحد الأشخاص: «ستحصلين على أكتاف جيني مجاناً بمجرد ممارسة الرياضة».

وحذر آخر: «بهذا المعدل، سينتهي الأمر بالناس بحقن الفيلر في جميع أنحاء أجسادهم».