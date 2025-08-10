إنقاذ مَعلم تاريخي في قرطبة من حريق

اندلع حريق في مسجد - كاتدرائية قرطبة الشهير في جنوب إسبانيا، أول من أمس، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران، وإنقاذ هذا المعلم التاريخي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، النيران وهي تتصاعد من داخل المعلم الديني والسياحي المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، والذي يزوره نحو مليوني شخص سنوياً.

وقال خوسيه مارا بيليدو، رئيس بلدية مدينة قرطبة لقناة «كادينا» التلفزيونية: «تم إنقاذ المعلم التاريخي. لن يكون هناك انتشار للنيران، ولن تكون كارثة، دعونا نضع الأمر على هذا النحو».

وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أن الحريق الذي ذكر رجال الإطفاء في وقت سابق أنه «تحت السيطرة»، جرى إخماده.

وكتب على منصة «إكس»: «لحسن الحظ، حال التدخل السريع والرائع لرجال إطفاء قرطبة دون وقوع كارثة. تم إخماد الحريق».

واندلع الحريق الليلة قبل الماضية، ما أثار المخاوف بشأن هذه التحفة المعمارية التي تعود إلى العصور الوسطى، وأعاد إلى الأذهان حريق عام 2019 الذي أتى على كاتدرائية نوتردام في باريس.

ووفقاً لوسائل إعلامية، فإن سبب الحريق اشتعال النار في آلية تستخدم لكنس الأرض.

ويُعدّ مسجد - كاتدرائية قرطبة جوهرة معمارية شيدت على يد أمراء وخلفاء أمويين بين القرنين الثامن والـ10.

وبدأت أعمال البناء على موقع كنيسة في القرن الثامن على يد الأمير عبدالرحمن الأول الملقب بالداخل، ثم تم التوسع على مدى أربعة قرون.