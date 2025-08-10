السيطرة على حريق في مطعم بقلعة أثرية ألمانية

تمت السيطرة على حريق اندلع في غرفة غسيل بمطعم قلعة نويشفانشتاين الشهيرة في ولاية بافاريا، دون أن يتسبب الحريق في أضرار تُذكر.

وقال متحدث باسم الشرطة، أمس، إن الحريق اندلع أول من أمس، ويُرجّح أنه نتج عن تفاعل مواد تنظيف كانت لاتزال عالقة بقطع أقمشة في الغرفة. ولم يُصب أحد بأذى في الحريق الذي أُخمد بعد أقل من ساعة من انطلاق صافرة الإنذار.

وأُدرجت هذه القلعة، وهي واحدة من سلسلة قلاع ملك بافاريا لودفيغ الثاني، الذي حكم بين عامي 1864 و1886، هذا العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتُعد القلعة معلماً سياحياً رئيساً في الولاية التي تقع في أقصى جنوب ألمانيا، وقد جذبت أكثر من 1.7 مليون زائر العام الماضي.

ويُوصف طراز نويشفانشتاين بأنه إحياء للعمارة الرومانية. ودفع لودفيغ تكاليف بنائه المتقن من ماله الخاص.