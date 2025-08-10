ميزة جديدة على «إنستغرام» تثير الجدل

حذر مستخدمون لـ«إنستغرام» من ميزة جديدة أضافها التطبيق تتيح مشاركة موقعهم الجغرافي، معتبرين أنها قد تعرّضهم للخطر من خلال الكشف عن أماكنهم دون علمهم.

وأضافت منصة مشاركة الصور المملوكة لمجموعة ميتا الأربعاء الماضي خياراً لمشاركة المواقع باستخدام خريطة «إنستغرام» يحمل عنوان Friend Map (خريطة الأصدقاء)، على غرار ميزة مشابهة يقدمها تطبيق «سناب شات» المنافس منذ 2017.

لكن فوجئ مستخدمون عندما اكتشفوا مشاركة مواقعهم كما أظهرت منشورات حققت انتشاراً واسعاً.

ونشر الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام آدم موسيري منشوراً، مؤكداً أن ميزة مشاركة الموقع على إنستغرام مُعطّلة افتراضياً، ما يعني ضرورة تفعيلها من المستخدمين.

وكتب موسيري: «توضيح سريع بخصوص خريطة الأصدقاء، لن تتم مشاركة موقعك إلا إذا قررتَ مشاركته، وإذا قررتَ ذلك، فلا يُمكن مشاركته إلا مع مجموعة محدودة من الأشخاص الذين تختارهم».