«دُمى» لأجل رعاية صغار النسور في براغ

يستعين حراس حديقة الحيوان في براغ بدمى يدوية مصممة لتبدو مثل والدي نسرين صغيرين لإطعامهما، وهي تقنية يأملون بأن تضمن تعلم الطيور التعرف إلى النسور الأخرى وليس البشر.

واضطر موظفو الحديقة إلى البدء بإطعام النسور الصفراء الصغيرة يدوياً عندما توقف آباؤها عن التعشيش. وبعد تطبيق هذه الطريقة مع طيور أخرى، صنعوا بسرعة دمية يدوية تشبه رأس نسر بالغ.

وقال أمين قسم تربية الطيور في الحديقة أنطونين فايدل: «إذا قمنا بتربية (الطائر) على اتصال مباشر مع البشر، فإنه سيتأقلم معهم، ومن ثم سيكون من الصعب تربية هذا الفرد داخل بني جنسه».