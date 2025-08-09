عصابة مختصة بالسرقة خلال الرحلات الجوية: هذه حصيلة «الطلعة الأخيرة»

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على ثلاثة رجال بتهمة سرقة ممتلكات تزيد قيمتها على 80 ألف دولار هونغ كونغ (10,190 دولاراً أميركياً) خلال رحلة جوية من الهند إلى المدينة.

وأعلنت الشرطة - وفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» - أن الاعتقالات التي جرت جاءت بعد ورود بلاغات من ثلاثة هنود سافروا من بلدهم إلى هونغ كونغ. ووضع الضحايا حقائبهم في المقصورة العلوية للطائرة، فاكتشفوا لاحقاً اختفاء نقود وممتلكات أخرى، ما دفعهم إلى طلب المساعدة من الشرطة.

وألقي القبض على ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 47 و58 عاماً واحتُجزوا بعد تحقيق أولي. ويُزعم أن الثلاثة سرقوا سوارين بقيمة 50 ألف دولار هونغ كونغ، بالإضافة إلى عملات هونغ كونغ وأخرى أجنبية أخرى بقيمة 34,400 دولار هونغ كونغ من الضحايا. ويجري التحقيق في القضية من قبل فريق استخبارات ودعم جنائي تابع لقسم المطار بالشرطة.

وبموجب قوانين هونغ كونغ، تُعد السرقة جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقالت الشرطة إنه ينبغي على الجمهور توخي الحذر في كبائن الطائرات، وإغلاقها ومراقبة أمتعتهم المحمولة.

وأضافت: «توخَّ الحذر الشديد عند مغادرة مقعدك. أحضر معك مقتنياتك الثمينة ونقودك، أو اطلب من مرافقيك الاحتفاظ بها».

وسجّلت هونغ كونغ 169 حالة سرقة كبائن على متن رحلات جوية قادمة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، شملت ممتلكات بقيمة 4.32 ملايين دولار هونغ كونغ، وفقاً لردّ من وزير الأمن كريس تانغ بينغ-كيونغ إلى المجلس التشريعي.

ومن بين الحالات الـ169، وقعت 70% منها على متن رحلات قصيرة من دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك تايلاند وماليزيا وفيتنام.

وفي مايو، ألقت شرطة مطار هونغ كونغ القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاماً لسرقة أموال ومجوهرات من حقائب ظهر على متن رحلة جوية قادمة من إندونيسيا.