اعتذار شديد بعد «ضبط» المعلم.. عمله الإضافي إخلال بثقة الطلبة والأهالي في اليابان

اضطر معلم ياباني للاستقالة من عمله بعدما شاهده آخرون يمارس عملاً إضافياً في متجر بقالة، وهو ما اعتبره المجلس التعليمي للمدرسة إخلالاً بثقة الطلاب وأهاليهم بالنظام التعليمي.

وقال موقع «تي بي إس» أنه في الرابع من يوليو الماضي، اتصل أحدهم بمجلس التعليم في مدينة أوكاياما للإبلاغ عن رؤيته رجلاً في الستينات من عمره، وهو مُعلّم في إحدى المدارس الإعدادية الحكومية بالمدينة، يعمل في متجر بقالة في كوراشيكي، البلدة المجاورة.

وفي اليوم التالي، زار مدير المدرسة التي يُعلّم فيها الرجل المتجر، وتأكد بأم عينيه من أن المُعلّم يعمل هناك، وواجهه بالأمر. وللتوضيح، لم يكن الرجل يتغيّب عن الحصص التي كان من المفترض أن يُدرّسها للذهاب إلى العمل في المتجر، ولم يكن نوع العمل الذي كان يقوم به مُشكلةً أيضاً؛ إذ يعد عملاً محترماً ونزيهاً في اليابان، ولكن المشكلة تكمن في أن الرجل كان يقوم بعمل آخر إلى جانب وظيفته التدريسية المعتادة في المدرسة.

إذ تعتقد المدرسة أن المعلم الذي يعمل في وظيفة ثانية لن يؤدي عمله بشكل جيد في تدريس تلاميذه، أو على الأقل تريد منع الآباء من الشعور بهذه المخاوف.

واتضح لاحقاً أن المدرس الستيني يعمل بدوام جزئي في متجر صغير، خارج أوقات العمل المدرسي، منذ نوفمبر 2023، وقد بلغ إجمالي دخله نحو 1.7 مليون ين (نحو 12000 دولار أميركي).

وعندما سُئل عن سبب عمله في وظيفة ثانية، قال إنه كان يفعل ذلك «لزيادة دخله، استجابةً لظروفه المعيشية» بعد «إعادة تعيينه»، حيث يُسرّح أصحاب العمل العمال بمجرد بلوغهم سن التقاعد، ثم يُعاد توظيفهم للقيام بنفس العمل تقريباً ولكن براتب أقل. وقال في بيان اعتذاره: «بغض النظر عن وضعي الشخصي، فقد أضرّ سلوكي بثقة المعلمين العموميين وأخلاقيات المهنة، وأنا أندم بشدة على أفعالي».

وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس التعليم في مدينة أوكاياما: «نعتذر بشدة عن الضيق والقلق الشديدين اللذين سببتهما للأطفال وأولياء أمورهم وجميع سكان المدينة»، متعهداً باتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة وبذل الجهود لاستعادة الثقة في النظام التعليمي.

وأشار المعلم إلى أنّه يُخطّط للاستقالة من التدريس بسبب الحادثة. وتوقف أيضاً عن العمل في متجر التجزئة كجزء من التداعيات، لذا فهو على وشك الانتقال من مصدرين للدخل إلى لا شيء.