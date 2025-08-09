فاتورة مياه بمبلغ خيالي.. وصاحبة البيت تستغيث: لا سباكة فيه أصلاً

وجّهت امرأة ثمانينية استغاثة طالبة المساعدة بعدما تلقت فاتورة مياه باهظة على منزلها رغم كونه مهجوراً، ولا وجود فيه لأي سباكة لسنوات، في شيكاغو بالولايات المتحدة.

وقالت ديان كارلي، البالغة من العمر 82 عاماً، إن مدينة شيكاغو تهدد بمصادرة معاشها التقاعدي، وهي تطلب المساعدة لأن إدارة المياه لم تتراجع عن فاتورة باهظة تقول إنها خطأ واضح، إذ إن قيمتها 233,000 دولار.

وأشارت إلى أنه لا تحتاج إلى رؤية واضحة تماماً لترى أن هذا المنزل في حي «باك أوف ذا ياردز» مهجور، مؤكدة أنه «مدمر» و«لا يوجد شيء بداخله».

وظل المنزل شاغراً لسنوات بدون سباكة. لكن في ديسمبر 2024، اتصل بها مجلس المدينة وأخبرها بضرورة تركيب عداد مياه جديد، ورغم أنها قالت لإنها لم تكن تحتاجه سمحت للمدينة بتركيب عداد، ولكن في غضون ستة أشهر، تلقت فاتورة مياه لا تُصدق.

وعلى الرغم من عدم وجود سباكة في المنزل الشاغر، فقد فُوِّتت عليها فاتورة بقيمة 233,439.90 دولاراً منذ أن ركبت المدينة العدّاد.

وبعد تركيب العداد، صرّحت إدارة المياه بأن صاحبة المنزل استهلكت أكثر من 500,000 جالون. ووضعوا حسابها في حسابات التحصيل، وهددوا بحجز معاشها التقاعدي.

وذهبت ابنة المرأة الثمانينية، ليزا، إلى مبنى البلدية لتسوية الفاتورة، لكن دون جدوى. كما لجأت العائلة إلى النائب ألد ريموند لوبيز طلباً للمساعدة، لكنه لم يستطع إقناع إدارة المياه بالتراجع. وقال: «أقصى ما حصلنا عليه كان بالأمس، قالوا: حسناً، سنخصم 25,000 دولار من غرامات التأخير».

ولسنوات، كشفت قناة «سي بي إس نيوز شيكاغو» عن عدد لا يحصى من السكان الذين تضرروا جميعاً بفواتير باهظة لمياه لم يستخدموها قط، وما زال الأمر مستمراً.

وتخوض عائلة السيدة الثمانينية معركةً مع المدينة لإلغاء الفاتورة بالكامل.