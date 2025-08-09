مكتبة محمد بن راشد تجمع هواة الشطرنج.. من النقلات الأولى إلى كش ملك

في إطار برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات التفكير وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى مختلف فئات المجتمع، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ورشة عمل بعنوان «أساسيات الشطرنج»، قدّمتها الحَكَم الدولي مها محمود، بحضور عدد كبير من المهتمين والهواة من مختلف الأعمار.

وشكّلت الورشة التي امتدت على مدار يومين، فرصة تعليمية قيّمة للمشاركين، حيث خُصّص اليوم الأول لشرح المفاهيم الأساسية في لعبة الشطرنج، بدءاً من التعرّف إلى رقعة الشطرنج، وأسماء القطع وآلية تحركها، وصولاً إلى تقديم شروح مبسطة حول أبرز الخطط التكتيكية المستخدمة في بداية اللعبة (الافتتاحيات)، ومهارات التفكير الاستراتيجي للفوز بالمباريات.

وتميز اليوم الثاني بجلسة تطبيقية مكثفة، تمكّن فيها المشاركون من تجريب ما تعلّموه عملياً، من خلال مباريات تفاعلية أشرفت عليها المدربة التي قدّمت ملاحظات فردية ونصائح تطويرية لكل لاعب، ما أسهم في تعزيز فهمهم لقواعد اللعب، وتنمية قدراتهم على اتخاذ قرارات مدروسة خلال مجريات اللعب.

وحظيت الورشة بإقبال واسع وتفاعل من المشاركين الذين أشادوا بمستوى المحتوى واعتبروه مدخلاً ثرياً إلى عالم الشطرنج وأسهم في صقل مهاراتهم الذهنية، وتعزيز قدراتهم التحليلية.