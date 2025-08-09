12 مبدأ أخلاقياً بلجيكياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات

أعلن مجلس الإعلانات في بلجيكا، بالتعاون مع قطاع الإعلانات الأوسع، عن إطلاق 12 مبدأ توجيهياً جديداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي. وتهدف المبادئ الجديدة، التي تأتي تماشياً مع الإطار الأوروبي الجديد للذكاء الاصطناعي الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من أغسطس الجاري، إلى جعل بلجيكا رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وشدد رئيس مجلس الإعلانات، مارك فريدريكس، على ضرورة إبقاء الإنسان في صميم العملية، وجعل الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الأصالة والإبداع والتميز التشغيلي وليس بديلاً عنها، مع ضمان حماية الخصوصية باستخدام البيانات الشخصية بموافقة واضحة ومحددة الأغراض، وتعزيز الشفافية بالإفصاح عن أي صور أو محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، وحماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال من الاستهداف، ومراعاة الأثر البيئي عبر الاستخدام الواعي للتقنيات، إضافة إلى الدعوة للتفكير والعمل بشكل شمولي لتجنب التحيز.

وتم إعداد المبادئ بالتعاون مع أبرز المنظمات القطاعية، مستندة إلى التشريعات والمواثيق القائمة، لتكون مرجعاً عملياً لجميع الفاعلين في صناعة الإعلانات من العلامات التجارية إلى مزودي التكنولوجيا، على أن تتولى لجنة الممارسات الأخلاقية مراقبة الالتزام بها، خصوصاً في ما يتعلق بالشفافية والموافقة.

وأشاد وزير حماية المستهلك روب بيندرز، بالمبادرة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً جديدة للإعلان، لكنه يحمل مخاطر على المستهلكين مثل التضليل أو التأثير غير المبرر، وأن الالتزام بالقوانين القائمة يظل أساسياً في هذا السياق الجديد، مع الترحيب بوعي القطاع بمسؤوليته الذاتية.