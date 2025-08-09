شباب يستلهمون الـ «خيرات» من خصوصية طبيعة الإمارات

من الطبيعة والوصفات الشعبية المتعارف عليها في الإمارات والخليج، استلهم شباب من الإمارات فكرة «خيرات» للتغذية، بهدف تقديم منتجات طبيعية تسهم في تعزيز الصحة العامة، وتدعم أسلوب الحياة الصحي والعادات الغذائية التي تفيد المجتمع لتصبح جزءاً من الحياة اليومية للكبار والصغار على السواء، من خلال تقديمها بصورة عصرية تتسم بكونها عملية وسهلة الاستخدام.

حب الطبيعة

وأوضح حمدان مبخوت النسر، من فريق عمل «خيرات» لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركة إماراتية بالكامل في جميع مراحلها، وتجمع عدداً من الشباب المحب للطبيعة والأغذية العضوية والتغذية الصحية، وتسعى لتقديم وصفات صحية بأسلوب حديث، كما في مجموعة «هيلثي ووتر» التي تتضمن عبوات من المياه ذات الإضافات المفيدة، وكانت انطلاقة قوية للتعريف بالشركة.

وأضاف: «خلال زياراتنا لدول مختلفة كنا نشاهد مياهاً مضافاً إلهيا نكهات مثل الليمون أو النعناع أو غيرهما من النكهات، ونظراً لأننا في منطقة الخليج لدينا عادات غذائية مفيدة مثل تناول العسل أو مياه بالصمغ العربي للوقاية من أمراض مثل نزلات البرد والكحة، ولذا فكرت في إنتاج مياه مضاف إليها مواد مفيدة للجسم ومتعارف على فوائدها لدى أهل المنطقة مثل اللبان أو الصمغ العربي الذي يعتبر صيدلية متكاملة لما فيه من فوائد، على أن تتم إضافة هذه المواد باستخدام آلات متخصصة على البارد وليس على الحار بما يجعل هذه الإضافات تحتفظ بخصائصها الطبيعية المفيدة، وهناك أيضاً إضافات طبيعية أخرى مشهورة بفوائدها مثل (الشلاجيت) والمستكة اليوناني».

ونفخر بـ«أننا نتفرد بكوننا أول من طرح هذه الفكرة وقدم هذا المنتج ليس فقط في الإمارات، ولكن في العالم والمنطقة، ليكون منتجاً إماراتياً للعالم أجمع، كما قمنا بتعبئة هذه المياه في عبوة أنيقة وعملية وسهلة الاستخدام ليتم تناولها يومياً».

موروث عربي خليجي

وأوضح النسر أن الشركة كما طورت مجموعة «هيلثي ووتر» كجزء من الموروث العربي والخليجي، طورت أيضاً أسلوب استخدام العسل، حيث يهتم كثير من الناس بتناول ملعقة من العسل يومياً للصحة العامة وتقوية المناعة ولعلاج التهابات الحلق ونزلات البرد، ولكن في بعض الأحيان تجد الأم صعوبة في تقديمه للأطفال، ولذا قامت الشركة بتطويره على شكل ملاعق سهلة الاستخدام، سواء في البيت أو المدرسة أو خلال السفر وفي أي مكان، وذلك بمواصفات دولية وعالمية وبأنواع متعددة مثل عسل السدر والسمر والجنسنج والبروبلس.

قهوة عربية

قال حمدان مبخوت النسر، إن اهتمام الشركة بالمنتجات المرتبطة بالتراث امتد أيضاً إلى القهوة العربية، فتقدم القهوة العضوية والخضراء من البن الهمداني بتحميص إماراتي لا يحتاج إلى إضافة هيل أو زعفران أو أي إضافات أخرى، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سيتم إطلاق منتجات جديدة مثل كبسولات البن الأخضر للتخسيس، وماء القهوة الخضراء للتخسيس أيضاً، مؤكداً أن هذه المنتجات تم فحصها واعتمادها من الرقابة الغذائية في الدولة.

حمدان مبخوت النسر:

• نفخر بأننا أول من طرح هذه الفكرة، وقدمنا منتجات من الإمارات إلى العالم أجمع.

• طورنا أسلوب استخدام العسل على شكل ملاعق سهلة الاستخدام للبيت والمدرسة والسفر.