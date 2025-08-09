«حكماء المسلمين» في «إسطنبول للكتاب العربي»

يشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الرابعة على التوالي في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، الذي يُقام لغاية 17 أغسطس الجاري، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والسلام حول العالم.

ويعرض جناح المجلس هذا العام أكثر من 250 إصداراً فكرياً وثقافياً، من بينها مجموعة من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، التي تتناول قضايا السّلم والتعايش وتعدد الهويات وجميعها من إعداد نخبة من الباحثين في مركز الحكماء لبحوث السلام.

ويستعرض جناح مجلس حكماء المسلمين، أيضاً، مجموعة من الإصدارات المهمة لأعضاء المجلس وكبار المفكرين.