نجاة سائق بأعجوبة من حادث قطار.. فيديو

نجا سائق سيارة من حادث مروع بعد أن اصطدم قطار بمركبته عند معبر سكة حديد مزدحم في إحدى المناطق القريبة من مدينة كراكوف البولندية.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة سجلتها كاميرات المراقبة، لحظة اقتراب السيارة من المعبر في محاولة لتجاوز الحاجز قبل إغلاقه. إلا أن الحواجز هبطت سريعا، لتحاصر السيارة على القضبان في الوقت الذي كان القطار يقترب بسرعة عالية.

ورغم محاولات السائق اليائسة للمناورة وإخراج مركبته من المساحة الضيقة، إلا أن الوقت لم يسعفه، فاصطدم القطار بالجزء الخلفي من السيارة، مما أدى إلى تحطم السيارة.

وأكدت السلطات أن السائق نجا من الحادث دون إصابات، كما لم تسجل أي إصابات بين ركاب وطاقم القطار الذي كان يعبر المنطقة في لحظة الاصطدام.