«OpenAI» تكشف عن «GPT-5» بمستوى خبير حاصل على الدكتوراه

أطلقت شركة أوبن إيه آي، المطورة لتشات جي بي تي، الجيل التالي من برمجياتها في ظل المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشركة أن "GPT-5" سيكون متاحًا لجميع مستخدمي "تشات جي بي تي" البالغ عددهم 700 مليون مستخدم.

وقال سام ألتمان، رئيس شركة أوبن إيه آي، في بيان يوم الخميس: "يمثل جي بي تي -5 قفزة كبيرة في الذكاء مقارنة بجميع نماذجنا السابقة".

خبير بدرجة الدكتوراه

وكان الإصدار السابق، جي بي تي -4 ، يتواصل بمستوى طالب جامعي. أما جي بي تي -5، على الجانب الآخر، فهو مثل خبير حاصل على درجة الدكتوراه في أي موضوع، حسبما وعد ألتمان.

وسيجري تشغيل روبوت الدردشة تشات جي بي تي باستخدام جي بي تي -5 للمستخدمين في النسخة المجانية أيضا في المستقبل.

وقال ألتمان إن عصر جي بي تي -5 سيتميز بالقدرة على إنشاء "برمجيات حسب الطلب".

وبدأت الضجة حول الذكاء الاصطناعي مع إطلاق تشات جي بي تي في نهاية عام 2022.

وفي العروض التوضيحية التي قدمتها الشركة أمس الخميس، عرضت كيف يمكن لـ"GPT-5" إنشاء برامج متكاملة وعاملة بالكامل استنادًا فقط إلى أوامر نصية مكتوبة، في عملية تُعرف باسم "البرمجة بالإحساس" (Vibe Coding).

أحد مؤشرات النجاح الأساسية سيكون مدى التفوق النوعي الذي يقدمه "GPT-5" مقارنة بـ"GPT-4"، وما إذا كان مماثلًا للقفزات السابقة التي حققتها مختبرات الأبحاث.

وأفاد خبراء لوكالة رويترز أن النموذج الجديد أدهشهم بقدرته على البرمجة وحل المسائل العلمية والرياضية، لكنهم يعتقدون أن القفزة من GPT-4 إلى GPT-5 لم تكن بنفس حجم التطور الذي شهدته الإصدارات السابقة.

وحتى مع هذا التحسن، لا يزال "GPT-5" غير قادر على استبدال البشر كليًا، إذ أوضح ألتمان أن النموذج لا يمتلك بعد القدرة على التعلم الذاتي، وهي ميزة أساسية لتمكين الذكاء الاصطناعي من مجاراة القدرات البشرية.

وبالإضافة إلى أوبن إيه آي، تتنافس شركات مثل أنثروبيك، وإكس إيه آي المملوكة لإيلون ماسك، وعملاقا التكنولوجيا غوغل وميتا على الصدارة في مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وفي غضون ذلك، تتعاون شركة مايكروسوفت مع أوبن إيه آي وأعلنت أنها ستدمج جي بي تي -5 في منتجاتها.

ويأتي إطلاق "GPT-5" في وقت حاسم لصناعة الذكاء الاصطناعي، حيث ضاعفت أكبر الشركات العالمية في هذا المجال — مثل "ألفابت" (المالكة لغوغل)، و"ميتا" (المالكة لفيسبوك)، و"أمازون"، و"مايكروسوفت" الداعمة لـ"أوبن إيه آي" — إنفاقها الرأسمالي بشكل كبير لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، ما عزز آمال المستثمرين في تحقيق عوائد ضخمة. وتتوقع هذه الشركات الأربع إنفاق ما يقارب 400 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

يذكر أن أوبن أيه.آي (OpenAI) تجري محادثات أولية بشأن صفقة محتملة لبيع كمية من أسهمها لصالح موظفين حاليين وسابقين فيها على أساس أن القيمة السوقية للشركة غير المدرجة في البورصة تبلغ 500 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمتها السوقية.